Jovem morre após trator tombar durante trabalho em engenho de Moreno, no Grande Recife

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (8), no Engenho Jaboatãozinho, no distrito de Bonança, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Um jovem de 24 anos identificado como João Vitor morreu após ser atingido por um trator durante uma atividade de trabalho no Engenho Jaboatãozinho, no distrito de Bonança, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (8).

Segundo informações preliminares, ele conduzia o veículo quando o trator tombou. Com a virada da máquina, o trabalhador caiu e acabou sendo atingido pelo próprio equipamento. Ele morreu ainda no local.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

João Vitor deixa esposa e um bebê.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da 12ª Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão.

“Um homem de 24 anos foi a óbito após ser atingido pelo trator que conduzia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, afirmou a corporação.