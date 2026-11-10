Campeonato Pernambucano: Íbis e Yamal sonham com a classificação para a próxima fase da competição

Kaik Araújo, ou melhor, o Yamal do Íbis, surpreende com seu apelido único. Conheça um pouco sobre o jovem atleta do Pássaro Preto

Yamal do Íbis (Rafael Vieira/DP Fotos)

Entre os melhores do mundo há algum tempo, Lamine Yamal despontou no planeta bola ainda aos 16 anos de idade, e hoje aos 19 é um dos principais jogadores do Barcelona e da Seleção Espanhola, servindo de inspiração para muitos jovens. Um deles é Kaik Araújo, atacante do Íbis, que faz grande campanha no 1º turno do Campeonato Pernambucano.

Quando ainda jogava nos campos de várzea, surgiu o apelido. A arrancada, o drible e o cabelo cacheado fizeram os amigos começarem a chamá-lo de “Yamal”. A reportagem do Diario de Pernambuco foi então conferir um treino da equipe no estádio Ademir Cunha, em Paulista - veja vídeo abaixo.

Kaik, ou melhor, Yamal, chegou ao Íbis ainda em 2026, como um atleta da base do Pássaro Preto. No elenco profissional, as brincadeiras com o apelido não podiam faltar. “No começo, tiravam muita onda, falavam ‘fala aí, Yamal’ para lá e para cá. Mas acabou pegando de vez, agora está tudo de boa. Não atrapalha em nada no meu foco.”, disse o atleta, de 19 anos.

Classificados para a segunda fase da competição, o craque falou sobre o sonho realizado de chegar ao profissional. “Primeiramente, é gratidão, né? Venho faz tempo tentando isso e, graças a Deus, pude estrear no profissional nesse ano com 19 anos. E é isso, seguir trabalhando sério e sem brincadeira que Deus vai abençoar mais ainda.”, disse Yamal.

O jogador também aproveitou para falar um pouco da grande fase que o Íbis vem vivendo e da felicidade de fazer parte do elenco. “Sensação de alegria, o trabalho, a entrega, é isso, estamos classificados, a gente tem a última rodada agora e vamos em busca dos três pontos, mesmo classificados”, encerrou o craque.

O Pássaro Preto se prepara para enfrentar o Centro Limoeirense nesta terça-feira (10), pela segunda fase do Campeonato Pernambucano. O vencedor avança para a terceira fase e segue vivo com o sonho de disputar o segundo turno do Campeonato Pernambucano.

Yamal encerrou a entrevista brincando um pouco e falando sobre qual dos “Yamals” era melhor, “Rapaz, primeiramente que o cara lá já tá muito avançado, não vou dizer que sou eu, e sim que é ele lá, mas vamos em busca”, e como toda Yamal, ele encerra falando que prefere o Barcelona ao Real Madrid.