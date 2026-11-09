Banhistas tomam 'banho de choque' na praia de Brasília Teimosa e viralizam nas redes

Para encarar as altas temperaturas no Recife, o grupo de banhistas aproveitou a força do mar contra as barreiras de arrecifes e a mureta de proteção da orla no chamado "banho de choque". (Reprodução/Instagram/Wesley D’Almeida)

Em meio à forte onda de calor que atinge a Região Metropolitana do Recife, os frequentadores da praia de Brasília Teimosa, na Zona Sul da capital pernambucana, encontraram um jeito criativo para se refrescar. Para encarar as altas temperaturas, o grupo de banhistas aproveitou a força do mar contra as barreiras de arrecifes e a mureta de proteção da orla no chamado "banho de choque". O vídeo, publicado neste domingo (8), possui mais de 2,3 milhões de visualizações.

A brincadeira acontece quando as ondas atingem as estruturas com força, espirrando volumosas rajadas de água sobre os jovens e moradores que se posicionam no local à espera do impacto. A cena de descontração e alívio do calor foi registrada pelas lentes do fotógrafo Wesley D’Almeida.











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Temperaturas elevadas na Região Metropolitana do Recife

Nesta segunda-feira (9), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou a marca de 33 °C no Recife. Em outros pontos da Região Metropolitana, as temperaturas subiram ainda mais. Os municípios de Itamaracá, Itapissuma, Araçoiaba e Igarassu marcaram 34 °C, figurando no topo das maiores temperaturas do dia no estado.