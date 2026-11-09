"A República é filha de Olinda": cidade onde ocorreu o 1º grito de República tem feriado nesta terça-feira (10)

Em 1710, Bernardo Vieira de Melo defendeu, no Senado da Câmara de Olinda, a ruptura política com Portugal e a criação de um governo republicano; veja a importância histórica do episódio e o que funciona no feriado

Ruína do antigo Senado da Câmara de Olinda, em frente ao Mercado da Ribeira, no bairro do Varadouro (Foto: Isabella Fabricio /DP)

“A República é filha de Olinda”. Você sabe o significado da estrofe que aparece no Hino de Pernambuco? O verso faz referência a um episódio ocorrido em 10 de novembro de 1710, em Olinda, quando o então capitão-mor e vereador Bernardo Vieira de Melo teria proferido o 1º Grito de República, defendendo a ruptura política com Portugal e a implantação de um governo republicano. Por causa da data, esta terça-feira (10) é feriado municipal em Olinda.

O episódio aconteceu no Senado da Câmara de Olinda, nas proximidades de onde hoje funciona o Mercado da Ribeira, no bairro do Varadouro. O local ainda preserva ruínas que ajudam a contar parte desse legado histórico.



De acordo com a professora de História Gizelly Medeiros, Olinda ocupava uma posição central na organização política e administrativa de Pernambuco desde o início da colonização portuguesa.



“Era o início do século XVIII. Pernambuco, que havia sido uma das capitanias mais prósperas da América portuguesa, atravessava um período de dificuldades econômicas. A economia açucareira enfrentava a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, e a descoberta de ouro em Minas Gerais o que provocou um deslocamento de recursos para a região mineradora”, explica.



Segundo a historiadora, o cenário agravou o endividamento dos senhores de engenho de Olinda, que dependiam cada vez mais dos comerciantes do Recife para obter crédito e adquirir mercadorias.



O estopim para a insatisfação dos olindenses foi a decisão da Coroa portuguesa, em 1709, de elevar Recife à categoria de vila, concedendo ao local autonomia administrativa em relação a Olinda.



“Os olindenses reagiram. A tensão se transformou em confronto armado, com a ocupação do Recife por forças ligadas aos senhores de engenho de Olinda e a destruição de símbolos da nova autonomia municipal”, explica a historiadora.



Foi nesse contexto que Bernardo Vieira de Melo teria apresentado sua proposta republicana no Senado de Olinda. “A proposta atribuída a Bernardo Vieira de Melo consistia na possibilidade de Pernambuco romper com a autoridade da Coroa portuguesa e estabelecer um governo republicano. Segundo os relatos historiográficos, é importante compreender que essa República não corresponderia ao conceito de democracia que temos atualmente”, pontua Gizelly.



A professora explica, que o episódio possui grande importância histórica e simbólica por evidenciar que as discussões sobre República e ruptura com a autoridade monárquica portuguesa já estavam presentes na América portuguesa no início do século XVIII.



“O acontecimento é particularmente significativo para a história de Pernambuco porque demonstra a participação da capitania nas disputas políticas que marcaram a formação histórica do Brasil. Não por acaso, o Hino de Pernambuco apresenta o verso: “A República é filha de Olinda”.



Depois desse movimento iniciado em Olinda, outros episódios, ao longo dos séculos XVIII e XIX, também questionaram o domínio português e defenderam projetos de autonomia política ou independência.



Feriado municipal: veja o que abre e fecha

O dia 10 de novembro tornou-se feriado municipal em Olinda por meio da Lei Municipal nº 4.734, de 2 de agosto de 1990, e foi consolidado no artigo 187, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Olinda.



Por causa da data, escolas e outros setores estarão fechados. O Shopping Patteo Olinda, no bairro de Casa Caiada,funcionará das 12h às 21h.



A Prefeitura de Olinda divulgiu que os serviços de urgência e emergência do município funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce. Já as unidades básicas e policlínicas estarão fechadas.



A coleta de lixo será mantida normalmente, com 100% da frota em operação. A Prefeitura orienta que a população respeite o horário habitual de recolhimento.



Os mercados públicos de Peixinhos e Sítio Novo funcionarão normalmente, das 7h às 17h. A feira de Rio Doce também estará aberta no mesmo horário. Já as feiras do Areal e de Caixa d'Água não funcionarão durante o feriado.

