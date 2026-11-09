Com cigarros eletrônicos e celulares, Estado lidera em valor de mercadorias apreendidas pela Receita Federal no Nordeste

A primeira semana da Operação Fronteira contou com fiscalizações em transportadoras, aeroportos, portos e estabelecimentos comerciais nos quatro estados da região

Dados foram divulgados pela Receita Federal (Foto: Divulgação/Receita Federal)

A Receita Federal divulgou nesta segunda (9) um balanço da primeira semana da Operação Fronteira, deflagrada em estados nordestinos: Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, totalizando quase R$ 2 milhões em apreensões. Em Pernambuco, houve a maior quantidade de apreensões de produtos irregulares e drogas, somando mais de R$ 1,2 milhão.

A primeira semana da Operação Fronteira Receita Federal 2026 na 4ª Região contou com fiscalizações em transportadoras, aeroportos, portos e estabelecimentos comerciais nos quatro estados da região.

Deflagrada em todo o país no dia 3 de novembro, a operação é a maior iniciativa de vigilância e repressão da Receita Federal e intensifica o combate ao contrabando, ao descaminho, ao tráfico de drogas e a outros ilícitos.

Em Pernambuco

Em Pernambuco, entre os produtos estão mais de mil cigarros eletrônicos, celulares, smartphones, smartwatches, robôs aspiradores e outros equipamentos eletrônicos.

A atuação no estado também alcançou pontos estratégicos de entrada e saída de cargas.

No Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre/Guararapes, equipes realizaram fiscalização com apoio de cão de faro K9.

No Porto de Suape, foram inspecionadas cargas destinadas à exportação e contêineres de sucata, também com participação da equipe K9.

Outros estados

Na Paraíba, as ações realizadas em João Pessoa alcançaram aproximadamente R$ 268 mil em mercadorias. As fiscalizações resultaram na retenção de cigarros eletrônicos, celulares, medicamentos, anabolizantes, eletrônicos e cerca de 1,5 tonelada de calçados falsificados.

Também foram registradas apreensões de drogas. Entre as ocorrências, uma ação conjunta da Receita Federal com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil da Paraíba, localizou entorpecentes ocultados no interior de uma máquina de espremer frutas.

No Rio Grande do Norte, uma operação realizada em Mossoró resultou na retenção de 228 cigarros eletrônicos, 85 anabolizantes, medicamentos, hormônios peptídeos, acessórios para celulares, perfumes e eletrônicos. As mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R$ 66,5 mil.

Em Natal, as equipes atuaram ainda na fiscalização de cargas no Porto de Natal, incluindo produtos refrigerados destinados à exportação, e na inspeção de um navio com destino à Europa, ampliando as ações de controle sobre o fluxo internacional de mercadorias.

Em Alagoas, as fiscalizações realizadas em Maceió e Arapiraca somaram aproximadamente R$ 240 mil. Na capital, foram retidos celulares, MacBooks, outros equipamentos eletrônicos e 71 garrafas de vinhos importados sem o correto registro.

Em Arapiraca, ação conjunta da Receita Federal com o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) resultou na apreensão de 60 gramas de substância compatível com metanfetamina.

Ampliação

Ao longo da primeira semana, a Operação Fronteira mobilizou equipes de vigilância e repressão, fiscalização de cargas, análise de risco, inteligência e cães de faro K9. As ações também contaram com a integração entre a Receita Federal e órgãos de segurança pública em diferentes ocorrências.

O compartilhamento de informações e a atuação conjunta ampliam a capacidade de prevenção e repressão aos ilícitos, fortalecendo o combate ao contrabando, ao descaminho e ao tráfico de drogas, além de contribuir para a proteção da sociedade e da economia formal.