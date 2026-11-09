Apontado como líder do PCC em Surubim é preso no Recife

André Antônio da Silva, conhecido como Melezio, estava foragido desde 2020, segundo o delegado responsável pelo caso, e foi localizado em uma comunidade na Imbiribeira

Investigado por homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa, ele teria deixado o Agreste após a prisão de outro integrante do grupo (Foto: Divulgação / Cicom SDS)

Um homem apontado como uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Agreste de Pernambuco, com oito mandados de prisão em aberto, foi preso no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. André Antônio da Silva, conhecido como “Melezio”, era investigado por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa na região de Surubim.

A captura ocorreu após uma operação de inteligência que utilizou drones para cercar a comunidade onde ele estava escondido. Segundo o delegado Enio Maia, titular da 5ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN), o suspeito estava foragido desde 2020, período em que a polícia desencadeou operações para prender envolvidos na morte do comissário José Rogério Duarte Batista, assassinado em Surubim.

Contra Melezio havia cinco mandados de prisão por homicídio e outros três relacionados a tráfico de drogas e organização criminosa. De acordo com as investigações, ele e o grupo que comandava tinham atuação nos municípios de Surubim, Casinhas, Santa Maria do Cambucá e Vertente do Lério.

A polícia já monitorava os passos do suspeito, mas a prisão, em agosto, de um homem apontado como o número dois da organização criminosa, identificado como Percel, teria acelerado a mudança de esconderijo de Melezio.

“Logo depois dessa prisão, Melezio ficou alerta, sabendo que estávamos no encalço dele. Então, começou a sair da área, deixou a região de Surubim e se deslocou para Recife, para uma comunidade no bairro da Imbiribeira, nos fundos da Ferreira Costa”, explicou o delegado Enio Maia.

A localização do suspeito foi possível após diligências de campo e trabalho de inteligência policial. Subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, a major Clarissa explicou que o suspeito foi encontrado em uma residência localizada em uma área formada por pequenos quartos. Melezio estava sozinho e não reagiu à abordagem.

“Com o apoio do drone e das nossas equipes de inteligência, conseguimos localizar a residência dele. Conseguimos identificar a casa e realizar a prisão dentro do imóvel. Encontramos celulares, armamento e munições.”

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros e três aparelhos celulares. De acordo com o delegado, o investigado tentou destruir os telefones para impedir o acesso às informações armazenadas nos dispositivos, mas não conseguiu evitar a apreensão.

A major Clarissa também destacou que o homem permaneceu dentro da residência mesmo enquanto os policiais realizavam abordagens em outros imóveis da comunidade. Para ela, a retirada do suspeito de circulação representa um reforço à segurança dos moradores da área. “É um indivíduo perigoso, e isso vai trazer mais segurança e uma sensação de tranquilidade para a comunidade.”

Morte de comissário em Surubim

A prisão de Melezio também retoma o histórico de investigações sobre a atuação de organizações criminosas no Agreste pernambucano. Em 30 de maio de 2020, o comissário da Polícia Civil José Rogério Duarte Batista, de 56 anos, foi assassinado a tiros de fuzil às margens da PE-90, próximo ao Trevo de Surubim.

O policial atuava no combate ao tráfico de drogas na região e havia relatado ameaças de morte antes do crime. De acordo com informações divulgadas à época, ele chegou a solicitar reforço policial cerca de uma semana antes de ser assassinado.

A investigação apontou que a execução teria sido planejada como represália à atuação do comissário contra integrantes de uma organização criminosa. Em julho de 2020, a Polícia Civil deflagrou a Operação Lança Gloriosa, que identificou cinco pessoas suspeitas de participação no assassinato. Na ocasião, três pessoas foram presas e duas permaneceram foragidas.

No mesmo mês, a Polícia Civil realizou a Operação Exício e ampliou as investigações contra o grupo. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios pernambucanos e também em outros estados. Os investigados eram suspeitos de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes.

Em agosto de 2020, o Ministério Público de Pernambuco denunciou seis integrantes da organização criminosa pela execução do comissário. Segundo a denúncia, o assassinato teria sido planejado como represália às ações policiais de Rogério. Um dos investigados foi apontado como mentor intelectual do crime e os outros teriam participado da execução e da logística utilizada pelos envolvidos.

Segundo Enio Maia, Melezio afirmou, durante o depoimento após a prisão, que estava foragido desde o período das operações desencadeadas para capturar os envolvidos na morte do comissário. O suspeito, no entanto, negou participação nos homicídios investigados e também no assassinato de Rogério.

De acordo com o delegado, Melezio atribuiu a autoria da morte do policial a um tio, que já morreu. Após a prisão, Melezio foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e acabou autuado em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo Enio Maia, o suspeito admitiu que estava com a pistola e afirmou tê-la comprado pouco mais de um mês antes da prisão.

Ele também disse que deixou a região de Surubim porque percebeu que a polícia estava próxima de localizá-lo.

O delegado afirmou ainda que há registros de investigações das delegacias da região nos quais Melezio supostamente relatava episódios de tortura contra vítimas. Enio Maia classificou o suspeito como uma pessoa de alta periculosidade.

“É um baque considerável nessa organização criminosa: prendemos o número dois em agosto e agora o número um. São pessoas que ocupavam posições hierárquicas de comando na organização.”

O flagrante pela posse da arma foi convertido em prisão preventiva após a audiência de custódia. Os mandados de prisão também foram cumpridos, e o investigado foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

