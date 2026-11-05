Pernambuco tem queda de 33,9% em roubos entre janeiro e outubro, diz Estado

Levantamento da SDS aponta redução de 33,9% em relação ao mesmo período de 2025. Recife teve queda de 45,8% nas ocorrências

A capital pernambucana encerrou outubro com queda de 21% nos roubos violentos (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Pernambuco registrou 22.468 roubos entre janeiro e outubro de 2026, o menor número para o período desde o início da série histórica, em 2011. O total representa uma redução de 33,9% em comparação com os dez primeiros meses de 2025, quando foram contabilizadas 33.986 ocorrências. A diferença corresponde a 11.518 registros a menos. Os dados preliminares são da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

Em outubro foram registrados 2.131 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), contra 2.705 no mesmo mês do ano passado. A redução foi de 21,2%, equivalente a 574 ocorrências a menos.

Já o Recife passou de 14.691 registros, entre janeiro e outubro de 2025, para 7.957 no mesmo intervalo de 2026, uma redução de 45,8%. São 6.734 ocorrências a menos. Em outubro, foram contabilizados 778 roubos, contra 985 no mesmo mês do ano anterior, uma queda de 21%.

A Região Metropolitana do Recife também apresentou redução de 33,9% no acumulado do ano, passando de 10.731 para 7.097 ocorrências. Em outubro, a queda foi de 21,4%, com 670 registros, ante 852 em 2025.

No Agreste, foram contabilizados 4.783 roubos entre janeiro e outubro, contra 5.151 no mesmo período do ano passado, uma redução de 7,1%. Apenas em outubro, a queda chegou a 22,3%, com 431 ocorrências, ante 555.

No Sertão, os registros diminuíram 32,9% no acumulado do ano, passando de 1.275 para 856. Em outubro, foram 85 casos, contra 106 no mesmo mês de 2025, uma redução de 19,8%.

Já na Zona da Mata, a diminuição foi de 17% entre janeiro e outubro, com 1.775 ocorrências, ante 2.138 no ano anterior. Em outubro, foram registrados 167 casos, contra 207 em 2025, uma queda de 19,3%.

Além disso, os roubos de veículos caíram 19%, passando de 9.716 registros em 2025 para 7.872 neste ano. Apenas em outubro, foram 850 ocorrências, contra 943 no mesmo mês do ano passado, uma diminuição de 9,9%.

Nos roubos de cargas, Pernambuco contabilizou 177 casos entre janeiro e outubro, ante 234 no mesmo intervalo de 2025. A redução foi de 24,4%.

Já os roubos de celulares passaram de 2.627 para 2.345 ocorrências, uma queda de 10,7%, com 282 registros a menos.

Concursos na segurança pública

O Governo de Pernambuco está com concursos públicos abertos com um total de 3.905 vagas para as forças de segurança. São 1.320 oportunidades para a Polícia Militar, 1.315 para a Polícia Civil, 700 para a Polícia Penal e 570 para o Corpo de Bombeiros Militar.

As inscrições para a Polícia Penal começam em 12 de novembro e seguem até 4 de janeiro de 2027, pelo site do Cebraspe. Para a Polícia Civil, o prazo termina em 16 de dezembro, também pela plataforma.

Já os candidatos à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros podem se inscrever até as 14h do dia 23 de novembro, pelo site do Instituto AOCP. Os editais estão disponíveis no Diário Oficial do Estado.

A governadora Raquel Lyra (PSD) atribuiu a redução dos índices aos investimentos nas forças policiais, incluindo aquisição de viaturas, armamentos e equipamentos, além da ampliação do efetivo. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, também relacionou os resultados ao programa Juntos pela Segurança.