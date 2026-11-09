Chapa de Paulo Bivar pede antecipação das eleições do Sport; entenda os motivos

Grupo 'Pelo Sport Todos' enviou documento à cúpula rubro-negra nesta segunda-feira (9) e propõe mudanças no calendário eleitoral

Paulo Bivar, candidado da Chapa 'Pelo Sport Todos' (Rafael Vieira/DP Foto)

A chapa 'Pelo Sport Todos', encabeçada por Paulo Bivar, solicitou a antecipação das eleições do Sport, atualmente marcadas para o dia 12 de dezembro.

O posicionamento foi oficializado na manhã desta segunda-feira (9), por meio de um documento encaminhado às presidências do Executivo, do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral do clube.

No pedido, o grupo apresenta quatro argumentos para justificar a mudança no calendário eleitoral, entre eles o fim das chances de acesso à Série A do Rubro-negro, o início antecipado das competições em 2027 e o encerramento de contratos de jogadores do atual elenco ao final de novembro.

A chapa também defende que a antecipação permitiria à futura administração iniciar o planejamento da próxima temporada com maior antecedência, incluindo decisões relacionadas ao departamento de futebol e à implantação do novo modelo de gestão.

Pedido depende de concordância das chapas

Uma das condições apresentadas pelo grupo é que a antecipação das eleições fique condicionada à concordância de todas as chapas regularmente inscritas até o dia 13 de novembro, prazo final estabelecido para o registro das candidaturas.

No documento, Paulo Bivar e Severino Otávio, o Branquinho, que também assina o pedido como candidato à presidência do Conselho Deliberativo, defendem que a medida seja adotada em benefício do clube, sem favorecer qualquer grupo político.

A solicitação também cita o artigo 68, parágrafo 2º, do Estatuto do Sport, que prevê a possibilidade de antecipação do pleito em até 30 dias, em circunstâncias especiais, mediante proposta do Conselho de Administração e deliberação do Conselho Deliberativo.

Conselho Deliberativo deve analisar proposta nesta terça-feira

Além de encaminhar o pedido à Comissão Eleitoral para que se manifeste sobre a viabilidade da mudança e os possíveis ajustes no calendário, a chapa solicitou que a Presidência Executiva adote as providências necessárias para submeter a proposta ao Conselho Deliberativo.

O grupo pediu que a matéria seja examinada na reunião do órgão prevista para esta terça-feira (10). Caso a antecipação seja aprovada, caberá à Presidência Executiva, após ouvir a Comissão Eleitoral, adequar a portaria e o calendário, com a publicação de um aditamento ao edital.

Até o momento, o pleito segue marcado para 12 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do Sport, na Ilha do Retiro. A eleição definirá os representantes da diretoria executiva e dos conselhos rubro-negros para o triênio 2027-2029.

O cenário eleitoral ganhou movimentação após o Sport ficar sem chances de disputar o acesso à Série A. Com o encerramento da participação na briga pelo acesso, os grupos políticos passaram a intensificar as articulações para a formação das chapas que disputarão o comando do clube.

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