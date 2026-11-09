Irmão do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán é preso por suspeita de tráfico humano

Empresário Áron Orbán foi detido em operação que investiga tráfico de influência e vistos irregulares; novo governo liderado por Péter Magyar promete desmantelar esquema de corrupção

Ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. (Beata Zawrzel/NurPhoto/AFP)

O empresário Áron Orbán, irmão do ex-primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán, foi detido hoje por suspeita de envolvimento em uma rede de tráfico de seres humanos, tráfico de influência e facilitação irregular de vistos de trabalho, esquema que envolvia a emissão de autorizações para cidadãos estrangeiros, como vietnamitas. Áron abriu empresas que cresceram e prosperaram durante os anos em que seu irmão esteve no poder.

A prisão foi divulgada pelo atual chefe do governo húngaro, Péter Magyar, em publicação no Facebook, após a polícia confirmar que diversas pessoas foram detidas durante uma grande operação vinculada a dois processos criminais.

“Estão sendo realizadas buscas nas residências dos investigados”, informou a polícia húngara, que efetuou detenções em Budapeste e em duas cidades da região vizinha de Pest. As autoridades comunicaram que mais detalhes da operação serão anunciados no final do dia.

Péter Magyar, conservador pró-europeu que promove uma ruptura com o sistema autocrático anterior, chegou ao poder há seis meses com duas promessas centrais: desmantelar o “sistema Orbán” e combater a corrupção na Hungria. Ex-aliado que unificou a oposição sob uma plataforma de centro-direita focada na integridade pública e na restauração das relações com a União Europeia, Magyar lidera reformas voltadas a desmontar o aparato jurídico e político construído durante a chamada “Era Orbán”.

Atualmente, também estão detidos três ex-ministros de Viktor Orbán, entre eles o economista que comandou o Banco Central da Hungria durante 12 anos e que era considerado o “braço direito” do ex-primeiro-ministro.

Controversa gestão de Orbán

O ultranacionalista de extrema-direita Viktor Orbán governou a Hungria por quase duas décadas, divididas em dois períodos como primeiro-ministro. Sua gestão foi classificada por analistas e organismos internacionais como uma “autocracia eleitoral”. Sob sua liderança, o governo húngaro passou por uma profunda transformação política, econômica e social, gerando tanto forte apoio de setores conservadores e da extrema-direita global quanto duras críticas de instituições internacionais e conflitos frequentes com a União Europeia.

As tensões com o bloco europeu decorreram da aproximação de Orbán com o presidente russo, Vladimir Putin, além de divergências constantes em relação às políticas de direitos humanos, o que levou ao congelamento de bilhões de euros em fundos comunitários destinados à Hungria. Orbán também foi amplamente criticado pelos demais membros da União Europeia por suas posições anti-imigração e por leis restritivas aos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Corrosão das instituições e derrota eleitoral

O ex-primeiro-ministro foi acusado de promover a corrosão do Estado de Direito e de alterar a Constituição para blindar o sistema contra punições, aprovando reformas constitucionais e judiciais que enfraqueceram a autonomia de procuradores e juízes, dificultando investigações sobre desvios de dinheiro público por membros do governo. Mudanças no traçado dos distritos eleitorais também favoreceram o seu partido, o Fidesz, minando a independência do Judiciário. O regime exerceu, ainda, forte controle sobre a mídia independente e impôs restrições a organizações não governamentais e universidades.

Opositores e investigações internacionais acusaram Orbán de liderar um sistema focado no favorecimento financeiro de aliados próximos. O ex-líder criou oligarquias ao desenvolver uma estrutura em que o sucesso empresarial dependia da lealdade política ao Fidesz, manipulando regras de mercado e concessões estatais para asfixiar concorrentes e beneficiar apoiadores. Por outro lado, seus defensores sustentavam que a aliança com líderes como Donald Trump e Vladimir Putin constituía uma estratégia realista para proteger os interesses econômicos e energéticos da Hungria.

Em abril de 2026, Viktor Orbán foi derrotado nas eleições parlamentares pelo partido Tisza, liderado por Magyar, deixando o cargo oficialmente em 9 de maio de 2026.