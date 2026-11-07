Briga entre clientes termina com agressões e arremesso de cadeira em bar do Recife

A confusão ocorreu na noite desta sexta-feira (6), no Bar do Cuscuz, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife; uma das envolvidas teria sido atingida por taça de vidro

Confusão entre mulheres é registrada em bar de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Uma briga entre clientes foi registrada na noite desta sexta-feira (6), no Bar do Cuscuz, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Imagens que circulam nas redes sociais mostram duas mulheres trocando xingamentos e agressões físicas em meio aos frequentadores do estabelecimento. Durante o desentendimento, uma cadeira foi arremessada.

Segundo informações preliminares, uma das envolvidas teria sido atingida na cabeça por uma taça de vidro e precisado de atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento.

Polícia Militar foi acionada

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que, por meio do 19º Batalhão, foi acionada na madrugada deste sábado (7) para averiguar o tumulto no estabelecimento. Ao chegar ao local, a equipe constatou que a situação já havia sido encerrada e que as pessoas envolvidas haviam deixado o bar, o que impediu a identificação no momento.

A reportagem do Diario entrou em contato com a direção do Bar do Cuscuz, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para o posicionamento do estabelecimento.