O resgate ocorreu em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife; o percurso foi realizado em aproximadamente sete minutos

Criança de 2 anos é socorrida de helicóptero após ingerir dose excessiva de medicamento em Igarassu (Ascom/PRF)

Uma criança de 2 anos foi socorrida em estado grave nesta sexta-feira (6) após ingerir uma quantidade de medicamento cerca de 36 vezes superior à recomendada para a sua faixa etária. O menino foi resgatado em uma operação aeromédica realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a PRF, o acionamento ocorreu por volta das 15h40, após a Central de Regulação do Samu receber o pedido de atendimento. Diante da gravidade do quadro, foi mobilizado o helicóptero utilizado nas operações conjuntas das duas instituições.

Internação

Após os primeiros procedimentos e a estabilização do paciente, o menino foi transportado na aeronave até o Campo do Derby, na área central do Recife. O percurso foi realizado em aproximadamente sete minutos.

No local, uma ambulância do Samu deu continuidade ao deslocamento até o Hospital da Restauração (HR), onde a criança foi encaminhada ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIATox-PE) para receber atendimento especializado. Ainda não se sabe o estado de saúde atualizado.