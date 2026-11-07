Diario inicia comemoração de 201 anos com venda de edições especiais na rua

A ação deste sábado (7) segue até as 17h, em frente ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero; A edição nº 251/2026 custa R$ 10 e a comemorativa nº 262 custa R$ 4

Ação no Marco Zero reuniu a edição comemorativa deste fim de semana e a histórica capa da reeleição presidencial de 2026. (Karol Rodrigues/DP Social)

Edições especiais do Diario de Pernambuco voltaram a ser vendidas nas ruas na manhã deste sábado (7). A ação levou à praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, a edição comemorativa nº 262, deste fim de semana, que celebra os 201 anos do jornal mais antigo em circulação da América Latina. No local, os leitores também puderam adquirir o histórico exemplar nº 251, de 26 de outubro de 2026.

Às 9h, exemplares da edição nº 251 voltavam a escoar. Desde 26 de outubro, dia seguinte à reeleição histórica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um quarto mandato inédito na Presidência da República, o número contou com a impressão do dia e outras três reimpressões. Esgotada nas bancas, a edição formou filas no entorno da sede do Diario, no bairro de Santo Amaro, rodou o país e alcançou o exterior.





Resgate da tradição dos jornaleiros

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Na ação comemorativa de mais um ano do periódico bicentenário, evoca-se a prática do início do comércio de notícias nas ruas e uma profissão que se transformou com a modernização: a do jornaleiro. O coordenador de Negócios Digitais do Diario, Rodrigo Schreiner, destaca que a atividade integra uma série de estratégias e investimentos da marca. “Jornal circula. Ele tem que estar onde as pessoas estão”, comentou.

A publicitária Paolla Marletti, 39 anos, afirmou estar “contando os dias” para adquirir o seu exemplar da edição histórica. Ela levou cinco exemplares, além da edição comemorativa. “Vou presentear a família toda. Vai ser uma prévia de Natal”, afirmou, ressaltando a importância do impresso. “Eu vinha no carro falando com o meu filho, que nunca viu um jornal. Ele sabe o que é notícia. Materializar isso integra uma memória coletiva, uma geração inteira.”

Afeto, nostalgia e leitor digital

O sentimento é compartilhado pelo engenheiro civil Paulo Fernando de Oliveira, 69. De passagem pelo Recife, o paulista filho de pernambucanos adquiriu a edição comemorativa de 201 anos movido pelas lembranças. “Meu pai, na década de 1960, comprava o Diario de Pernambuco em São Paulo. Eu li muito este jornal. Ao ver essa barraca aqui, veio a saudade e eu comprei”, recordou, emocionado.

“Achamos que seria uma lembrança bacana comprar o jornal de hoje, que é histórico”, emendou a hoteleira Bárbara Oliveira, 35, filha de Paulo. Consumidora de notícias no ambiente digital, ela refletiu sobre o papel do trabalho editorial. “No digital, a gente só vai ler aquilo que nos interessa. O jornal físico dá a oportunidade de você conhecer, ler e se interessar por outros assuntos que talvez não buscasse por conta própria.”

Ao passar pelo local, o marinheiro de convés Augusto Virgínio, 42, foi surpreendido pela facilidade de acesso ao número concorrido. Ele conta que havia adquirido a sua edição histórica na primeira reimpressão, no dia 27 de outubro. Agora, aproveitou para comprar a edição de 201 anos e levou mais um exemplar da reeleição. “Essa vai ser um presente. Vai para a Suíça”, revelou.

Novas reimpressões e vendas online

Segundo o coordenador comercial do Diario, Alano Vaz, a quarta reimpressão da edição sobre o resultado das eleições presidenciais de 2026 deverá estar disponível para compra online, no Brasil e no exterior, ainda na próxima semana. “Temos uma quantidade disponível para a população e a possibilidade de nova reimpressão. Ainda não temos uma data definida, mas, assim que houver, estaremos divulgando pelas nossas redes sociais”, concluiu.

A ação segue até as 17h, em frente ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero. Além das duas edições, os leitores podem adquirir a caneca do bicentenário do Diario, por R$ 30, e registrar a presença no espaço instagramável, que reúne capas históricas da última década. A edição nº 251/2026 custa R$ 10 e a comemorativa nº 262 custa R$ 4.



