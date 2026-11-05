Maiara homenageia Marília Mendonça nos 5 anos da morte da cantora

Homenagem marca os cinco anos da morte da 'Rainha da Sofrência' em acidente aéreo em Minas Gerais; texto cita o filho da artista, Léo, e a permanência do seu legado

Marília Mendonça venceu na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja (foto: Reprodução/Instagram)

"Tem 5 anos que estamos ressignificando a palavra sofrência”: é assim que Maiara, dupla de Maraísa e uma das melhores amigas de Marília Mendonça, começa a carta aberta dedicada à cantora sertaneja, que morreu no dia 5 de novembro de 2021 após ser vítima de um acidente aéreo.

As artistas continuam a homenagem afirmando que Marília deixou saudades, mas que sua voz segue ecoando “em todos os cantos”. A expressão faz alusão ao projeto, lançado em 2019, de maior sucesso da 'Rainha da Sofrência' (alcunha dada a Marília por seus fãs), no qual a cantora percorria capitais brasileiras para realizar shows surpresa em praças e locais públicos, divulgando as apresentações com panfletos distribuídos por ela mesma nas ruas.

A carta cita ainda Léo Mendonça Huff, único filho de Marília com o cantor e compositor sertanejo Murilo Huff, nascido em dezembro de 2019, menos de dois anos antes da morte da artista. “O Léo está cada vez mais lindo, inteligente e mais parecido com você”, destaca o texto divulgado pela sertaneja.

Confira a carta na íntegra:

"Marília, faz 5 anos que estamos ressignificando a palavra sofrência.

Aqui você continua presente em tudo: nos palcos, nos repertórios, nas rádios, na rua e no coração de todo o Brasil. Você continua fazendo história, sendo referência e transformando o impossível em possível. O Léo está cada vez mais lindo, inteligente e mais parecido com você. A sua voz ecoou em todos os cantos. O seu legado é real e todos os seus sonhos e desejos são uma ordem. O seu documentário saiu e o Brasil e o mundo continuam apaixonados por você, pelo seu lado artista e pelo seu lado mais humano.

E aqui tudo vai ficar bem."

Relembre a tragédia

A cantora Marília Mendonça morreu após a queda do avião em que viajava, em 5 de novembro de 2021, no município de Piedade de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Além da artista, morreram no local o seu produtor, Henrique Ribeiro, o seu assessor e tio, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto da aeronave.

Horas antes do acidente, a cantora havia publicado um vídeo nas redes sociais embarcando no avião para anunciar a agenda de apresentações em solo mineiro. Ela tinha um show programado para o dia seguinte em Caratinga.