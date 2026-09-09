Há 33 anos, Pró-Criança transforma doações em atividades para a infância e a adolescência em Pernambuco

Instituição atende cerca de 1,2 mil crianças e adolescentes por semestre em três unidades do Recife e Região Metropolitana; programa da Neoenergia permite doações mensais a partir de R$ 1 diretamente pela conta de energia

Há 33 anos, Pró-Criança transforma doações em oportunidades para crianças e adolescentes em Pernambuco (Acervo Movimento Pró-Criança)

Todos os dias, crianças, adolescentes e jovens chegam às unidades do Movimento Pró-Criança para participar de atividades que vão além do contraturno escolar. Para muitos deles, o espaço representa acesso à alimentação, acompanhamento psicossocial, esporte, cultura, formação profissional e, principalmente, oportunidades que nem sempre fazem parte da realidade vivida em casa.

Há 33 anos, a instituição atua em Pernambuco com o objetivo de atender crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e contribuir para a construção de novos caminhos. Parte desse trabalho é fortalecida pelo Conta do Bem, programa da Neoenergia que permite aos clientes fazer doações mensais diretamente pela conta de energia.

Criado em 1993 pela Arquidiocese de Olinda e Recife, durante a gestão de Dom José Cardoso Sobrinho, o Pró-Criança surgiu com o propósito de atender crianças em situação de vulnerabilidade social. A instituição contou ainda com o apoio de um grupo ligado à Igreja, liderado pelo professor Sebastião Barreto Campelo, que esteve à frente do trabalho por muitos anos.

Atualmente, o Movimento Pró-Criança mantém três unidades, localizadas nos Coelhos, em Piedade e no Bairro do Recife. Cerca de 1,2 mil usuários são atendidos a cada semestre. A programação de atividades reúne educação, esporte, cultura e formação profissional.

“Quando a gente fala do Pró-Criança, a gente está falando de uma instituição que nasceu com o propósito de atender crianças em situação de vulnerabilidade social e que, ao longo desses 33 anos, ampliou esse trabalho para jovens e adolescentes. Hoje, a gente oferece atividades culturais, esportivas e profissionalizantes, sempre buscando criar oportunidades e fortalecer a formação desses usuários”, explica Priscylla Plauto, da área de Comunicação e Marketing da instituição.

Entre as atividades oferecidas estão judô, canto coral, artes visuais, percussão, dança popular e clássica, violino e viola, violão, flauta doce, serigrafia, informática, marketing e inteligência artificial, Excel e Power BI, programação web e manutenção de computadores.

Além das atividades, o atendimento envolve alimentação e acompanhamento psicossocial. Pela manhã, os usuários recebem café da manhã e almoço. À tarde, são oferecidos almoço e lanche. A equipe psicossocial acompanha a rotina das famílias, a frequência escolar e outras necessidades que possam interferir no desenvolvimento das crianças e dos jovens.

“A gente tem um setor psicossocial que faz essa análise e esse acompanhamento. Eles entendem como é a rotina daquele usuário, se ele frequenta a escola, que é obrigatório, se pratica alguma outra atividade, como é a realidade da família e onde mora. Em alguns casos, a equipe também vai até a residência para entender melhor aquela situação e identificar qual é a assistência que ele realmente precisa. É um atendimento que acaba se estendendo também às famílias”, afirma Priscylla.

A alimentação também faz parte da atuação com as famílias. Quando recebe doações de alimentos, a instituição consegue repassar parte dos produtos para os responsáveis pelos usuários, inclusive por meio da distribuição de cestas básicas.

“A alimentação é uma necessidade que aparece muito no nosso atendimento. Por isso, ela é uma parte que não pode ser deixada de lado. A gente oferece as refeições durante o período em que os usuários estão conosco e também consegue, quando recebe doações, repassar alimentos para as famílias. É uma forma de olhar não só para a criança ou para o jovem, mas para a realidade familiar que está por trás daquele atendimento”, destaca.

O esporte é uma das ferramentas utilizadas pelo Pró-Criança para ampliar as experiências dos usuários. O judô tem destaque nesse trabalho e a equipe da instituição participa de competições. O Pró-Criança é campeão pernambucano da modalidade há nove anos consecutivos.

“O esporte acaba mostrando para eles que existem possibilidades que muitas vezes eles não imaginavam. No judô, por exemplo, a gente percebe uma mudança muito grande de postura, de disciplina e de comportamento. Eles passam a participar de competições, conhecem outros lugares e começam a enxergar que podem chegar a espaços que antes pareciam muito distantes da realidade deles”, diz Priscylla.

A manutenção desse trabalho, no entanto, depende de doações. Como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, o Pró-Criança não possui uma atividade comercial para gerar receita. Além dos recursos destinados a projetos específicos, a instituição precisa de fontes que possam ser utilizadas nas despesas do dia a dia.

“O nosso principal desafio hoje é justamente manter uma estrutura que funcione de forma contínua. A gente é uma organização sem fins lucrativos e não tem uma atividade comercial que gere receita. Então, a doação é fundamental. E a gente tenta mostrar que não precisa ser necessariamente uma grande doação. Às vezes, um alimento, uma roupa em bom estado ou algumas horas de trabalho voluntário já fazem diferença”, explica Priscylla.

Atualmente, 42 voluntários também colaboram com as atividades. As doações podem ser feitas em dinheiro, por Pix, conta bancária ou cartão, além de alimentos, roupas e trabalho voluntário.

Conta do Bem fortalece manutenção da instituição

A parceria com a Neoenergia por meio do Conta do Bem existe há mais de 15 anos. O projeto, que anteriormente era chamado de Clarear, surgiu a partir da possibilidade de vincular doações às contas de energia elétrica dos consumidores de Pernambuco.

Para a gestora do Projeto Próc-criança, Ana Paula Melo, a principal importância do programa está na possibilidade de contar com uma receita recorrente para despesas que não estão necessariamente ligadas a um projeto específico.

“O Conta do Bem é muito importante porque permite que o Pró-Criança tenha uma receita recorrente e possa atender necessidades que surgem durante o ano e que nem sempre conseguem ser contempladas dentro de um projeto específico. É um recurso que ajuda a instituição a manter a estrutura funcionando e a garantir a continuidade dos serviços oferecidos aos usuários”, afirma.

O programa permite que clientes da Neoenergia façam contribuições mensais a partir de R$ 1 diretamente na conta de energia. Atualmente, mais de 600 mil clientes participam da iniciativa em Pernambuco. Os recursos destinados ao Pró-Criança podem ser utilizados conforme as prioridades identificadas pela instituição.

“O diferencial é justamente essa flexibilidade. O recurso não precisa estar preso a um único projeto. A gente identifica as prioridades ao longo do ano e consegue direcionar a verba para aquilo que naquele momento é mais necessário. Isso pode significar uma competição de judô, um equipamento para uma atividade profissionalizante, uma reforma ou uma despesa relacionada à alimentação. São necessidades que fazem parte da rotina da instituição”, explica Ana Paula.

Entre as despesas que podem ser atendidas estão alimentação, uniformes, materiais pedagógicos, manutenção da estrutura e equipamentos utilizados nas atividades de formação. O recurso também pode contribuir com gastos em competições esportivas, como inscrições, transporte, viagens e hospedagem.

Para a gestora, a regularidade das contribuições também permite um planejamento mais seguro da instituição.

“Uma instituição social tem despesas o ano inteiro. Os projetos têm começo, meio e fim, mas as crianças continuam chegando, as atividades precisam continuar, os espaços precisam ser mantidos e os profissionais precisam estar trabalhando. Por isso, ter uma fonte de recurso recorrente traz segurança e previsibilidade para a instituição planejar e manter os atendimentos.”

Para o Pró-Criança, a soma das pequenas contribuições representa uma fonte importante para manter a estrutura e os atendimentos.

“Individualmente, pode parecer uma contribuição pequena, mas quando a gente soma a doação de muitas pessoas, ela passa a representar um recurso importante para a instituição. É essa soma que permite transformar uma contribuição mensal em alimentação, material, manutenção de espaço, atividade esportiva ou tantas outras necessidades que fazem parte do atendimento”, ressalta Ana Paula.

Ao longo do atendimento, a proposta é ampliar as possibilidades apresentadas aos usuários e criar condições para que eles tenham contato com novas experiências.

“O que a gente consegue provocar na vida dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens é justamente a abertura de oportunidades. Eles chegam aqui trazendo uma realidade e passam a conhecer outras possibilidades. Começam a perceber que existem caminhos, profissões, atividades e experiências que talvez eles nem soubessem que eram possíveis para eles”, conclui Priscylla.

SERVIÇO

O Movimento Pró-Criança recebe doações financeiras, alimentos, roupas e voluntários. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 021 8989 e pelo Instagram @procrianca. Pelo Conta do Bem, clientes da Neoenergia podem escolher a instituição e autorizar uma contribuição mensal, a partir de R$ 1, diretamente na conta de energia.

