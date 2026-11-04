CTTU implanta mudança no trânsito da Ilha do Leite

A alteração compreende o trecho entre o cruzamento com a Rua Estado de Israel e a rotatória da Praça Dom Bosco (Foto: Weslly Gomes/DP foto)

Uma mudança de circulação na Rua Joaquim Inácio, no bairro da Ilha do Leite está em vigor desde a última sexta-feira (30). A alteração, realizada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), compreende o trecho entre o cruzamento com a Rua Estado de Israel e a rotatória da Praça Dom Bosco, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e promover a segurança viária.

Com a nova configuração, o trecho, que anteriormente funcionava em mão dupla, passa a operar em sentido único, em direção à rotatória da Praça Dom Bosco. Além da mudança de circulação, a via também recebeu serviços de revitalização da sinalização vertical e horizontal, contribuindo para orientar os condutores e organizar o tráfego na região.

A alteração é definitiva e já está em funcionamento. Agentes e orientadores de trânsito da CTTU estarão na região nos primeiros dias da mudança para orientar os condutores e auxiliar na adaptação à nova circulação. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.