Polícia Civil prende suspeitos de integrar grupo que furtava três motos por dia no Recife

Algumas ferramentas utilizadas durantes o furto de veículos (Foto: Divulgação/PC-PE)

Uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) resultou na prisão de quatro suspeitos que operavam uma rede de furtos a veículos na Região Metropolitana do Recife. O grupo criminoso furtava motocicletas em vários locais da capital, além de cidades do entorno.

A ação policial, que resultou na prisão de três indivíduos na terça-feira (20), faz parte de uma investigação iniciada no mês de setembro, quando foi identificado um grupo organizado, especializado em furtos de motocicletas e que estava agindo no Grande Recife. A outra prisão foi realizada na segunda-feira (19).

O delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Marcos de Castro, detalhou como os criminosos agiam e quais pontos chamaram mais a atenção da polícia nas investigações. "O que me surpreendeu inicialmente foi a recorrência desse grupo. Em pouco mais de 20 dias, contabilizamos ao menos 24 motocicletas subtraídas com os mesmos padrões. Eles usavam dois veículos de apoio, que identificamos ser um Onix e uma motocicleta", comenta.

"Com esses veículos, eles circulavam em várias ruas e bairros, à procura de motocicletas estacionadas, geralmente em locais mais fácil de serem subtraídas e longe da vista das vítimas. Assim que eles localizavam essa motocicleta-alvo, um dos integrantes do grupo criminoso descia do veículo de apoio e com ferramentas improvisadas, conseguiam romper a ignição e ligar a motocicleta, realizando subtração", completa.

O delegado ainda comenta que o grupo levava a motocicleta furtada para um local mais isolado, onde outro integrante removia os rastreadores, de forma a dificultar o rastreio pela própria vítima e pela polícia. "Rompido os rastreadores, esses veículos eram adulterados e os números identificadores originais eram alterados. Eles eram direcionados ao interior do estado para o mercado informal", reforça.

Já o delegado adjunto, Felipe Dubeux, comentou que, quando ficaram sabendo que o mesmo grupo que eles investigavam estavam operando, a PC-PE começou as diligências já na terça-feira e conseguiu identificar o Onix e a moto que foram utilizadas no referido furto.

"Conseguimos avistar os veículos no bairro de San Martin, quando foi solicitado apoio às demais equipes. Quando chegaram ao bairro de Afogados, foi decidido realizar a abordagem. Uma equipe abordou o Onix e tanto o condutor como o passageiro se renderam", comenta. "Já o que estava pilotando a moto empreendeu fuga e a equipe conseguiu alcançá-lo quatro quarteirões após. Esse grupo criminoso vem furtando cerca de três motos por dia na cidade do Recife e Região Metropolitana", completa.



O delegado adjunto ainda destaca que a equipe da PC-PE conseguiu recuperar uma moto furtada que estava em uma oficina, em Olinda. Além dessa moto, a equipe de segurança também recuperou mais três outras motos que estavam sem placa no local. O proprietário da oficina foi autuado em flagrante, porém foi solto na audiência de custódia.

Além disso, a polícia tinha o conhecimento que uma das motos que eles já tinham utilizado anteriormente estava no município de Tamandaré. Uma equipe foi até o local e conseguiu realizar a abordagem dessa moto. Quem estava conduzindo a moto era uma mulher que demonstrou ter boa fé e havia adquirido a moto há uma semana. Então, foi instaurada uma portaria para ser identificada a quem ela comprou o veículo.

A PC-PE ainda reforçou que, com a divulgação das investigações por parte da imprensa, ao menos cinco pessoas os procuraram para prestar queixas de furtos de veículos na região. "Estamos levantando imagens para que a gente consiga fechar novos inquéritos e também indiciá-los por mais furtos", conclui Dubeux.