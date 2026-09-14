CTTU muda circulação de veículos em rua de Boa Viagem, no Recife

Rua Salgueiro, que funcionava em mão dupla, passa a ter sentido único em direção à Avenida Conselheiro Aguiar

Rua Salgueiro, em Boa Viagem, teve o sentido de circulação alterado pela CTTU nesta segunda-feira (14) (Google Street View/Reprodução)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implantou, nesta segunda-feira (14), uma mudança na circulação de veículos na Rua Salgueiro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A via, que funcionava em mão dupla, passou a operar em sentido único em direção à Avenida Conselheiro Aguiar.

A alteração foi feita após estudos técnicos da CTTU, que identificaram a necessidade de reorganizar o fluxo de veículos e reduzir conflitos de circulação na região.

Mapa mostra a nova circulação da Rua Salgueiro, em Boa Viagem, que passou a operar em sentido único em direção à Avenida Conselheiro Aguiar (crédito: Divulgação/CTTU)

Giro para a Rua Serinhaém continua permitido

Mesmo com a mudança, os motoristas continuam podendo realizar o giro à esquerda para acessar a Rua Serinhaém. A sinalização da via foi adaptada para orientar os condutores sobre o novo sentido.

Agentes e orientadores da CTTU estarão no local nos primeiros dias da alteração para auxiliar os motoristas e contribuir para a segurança viária. A autarquia orienta os condutores a ficarem atentos à sinalização e respeitarem o novo sentido de circulação.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, que funciona 24 horas, pelo número 0800.081.1078.