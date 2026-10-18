Obra na Avenida Pan Nordestina altera o trânsito em Olinda até quarta-feira (21)
Segundo comunicado divulgado pela gestão municipal, os condutores que trafegam pelo local devem seguir rotas alternativas
Publicado: 18/10/2026 às 13:44
Avenida Pan Nordestina (Reprodução)
Uma obra de tubulação realizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) na Avenida Pan Nordestina, em Olinda, nas proximidades do Memorial Arcoverde, provoca alterações do trânsito até a quarta-feira (21). Segundo comunicado divulgado pela gestão municipal, os condutores que trafegam pelo local devem seguir rotas alternativas.
Para quem vai acessar a PE-15, a orientação oficial é seguir por dentro de Olinda, ingressando na Av. Presidente Kennedy, nas imediações do Posto Petrobras, para, em seguida, realizar o retorno que dá acesso à PE-15. Além disso, ainda de acordo com a prefeitura, o tempo de abertura dos semáforos na Av. Olinda foi ampliado durante o período das intervenções.
As recomendações durante a obra são que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória, programem seus trajetos com antecedência e, se possível, busquem rotas alternativas para evitar retenções nos horários de pico.