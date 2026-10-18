Obra na Avenida Pan Nordestina altera o trânsito em Olinda até quarta-feira (21)

Segundo comunicado divulgado pela gestão municipal, os condutores que trafegam pelo local devem seguir rotas alternativas

Avenida Pan Nordestina (Reprodução)

Uma obra de tubulação realizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) na Avenida Pan Nordestina, em Olinda, nas proximidades do Memorial Arcoverde, provoca alterações do trânsito até a quarta-feira (21). Segundo comunicado divulgado pela gestão municipal, os condutores que trafegam pelo local devem seguir rotas alternativas.

Para quem vai acessar a PE-15, a orientação oficial é seguir por dentro de Olinda, ingressando na Av. Presidente Kennedy, nas imediações do Posto Petrobras, para, em seguida, realizar o retorno que dá acesso à PE-15. Além disso, ainda de acordo com a prefeitura, o tempo de abertura dos semáforos na Av. Olinda foi ampliado durante o período das intervenções.

As recomendações durante a obra são que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória, programem seus trajetos com antecedência e, se possível, busquem rotas alternativas para evitar retenções nos horários de pico.