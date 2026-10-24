CTTU implanta semáforo e altera circulação na Zona Sul do Recife

Mudanças no bairro da Estância complementam as melhorias de mobilidade na região, que recebeu a Ponte Júlia Santiago neste ano

As alterações começaram a entrar em vigor nesta sexta-feira (23) (Foto: Josenildo Gomes/CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) implantou um novo semáforo no cruzamento da Avenida Tapajós com a Rua Tuparetama, no bairro da Estância, na Zona Sul do Recife. A intervenção também inclui a mudança de circulação em um trecho da Rua Tuparetama e a proibição de estacionamento na Rua Ibimirim. As alterações começaram a entrar em vigor nesta sexta-feira (23).

As mudanças foram definidas a partir de estudos técnicos realizados pela Autarquia após a entrega da Ponte Júlia Santiago, com o objetivo de melhorar a mobilidade e promover a segurança viária na região. A análise apontou a necessidade de implantação de sinalização semafórica no cruzamento da Avenida Tapajós com a Rua Tuparetama, além de ajustes na circulação dos veículos.

Com a nova configuração, o trecho da Rua Tuparetama entre a Avenida Tapajós e a Rua Tucunaré, que antes funcionava em mão dupla, passa a ter sentido único em direção à Rua Tucunaré. Com isso, os condutores que trafegam pela Rua Tuparetama não poderão mais seguir em frente no cruzamento com a Rua Tucunaré. Para acessar a Avenida Tapajós, será necessário utilizar a Rua Mearim, à esquerda, ou a Rua Ibimirim, à direita.

Outra mudança é a proibição de estacionamento na Rua Ibimirim, no trecho entre a Rua Tucunaré e a Avenida Tapajós. A medida busca melhorar as condições de circulação e ampliar a fluidez do tráfego no local.

A alteração viária é definitiva e já está em funcionamento. Agentes e orientadores de trânsito da CTTU estarão na região nos primeiros dias para orientar os condutores e auxiliar na adaptação à nova circulação. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.