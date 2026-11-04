Três homens e uma mulher foram mortos no bairro Cacheado, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco; criminosos invadiram a residência e efetuaram diversos disparos

Chacina em Petrolina: quatro pessoas são assassinadas a tiros dentro de imóvel no bairro Cacheado, no Sertão (Reprodução/Tv Globo)



Quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram assassinadas a tiros na noite de segunda-feira (2), em uma área de ocupação no bairro Cacheado, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. As vítimas estavam dentro de uma residência quando o imóvel foi invadido por homens armados. Até o momento, ninguém foi preso.

As vítimas foram identificadas como José Samuel Pereira Machado, de 33 anos; Adriana Rodrigues do Nascimento, de 34; e José Elielson Ferreira da Silva, de 37. A identidade do quarto homem ainda não havia sido confirmada pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

De acordo com informações repassadas a Polícia Civil, as vítimas estavam dentro de uma residência quando criminosos armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o grupo. Um dos atingidos ainda tentou fugir, correndo em direção à rua, mas acabou caindo devido a gravidade dos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada para atender a ocorrência e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados para o IML.

A Polícia Civil informou que as três vítimas já identificadas não tinham antecedentes criminais nem registros de passagem pelo sistema prisional.

Uma das linhas de investigação considera a possível relação do crime com o tráfico de drogas. Segundo informações preliminares da polícia, a residência seria utilizada como ponto de consumo de entorpecentes e as vítimas seriam usuárias.

Equipes da Delegacia de Homicídios estiveram no local para iniciar os levantamentos. Durante a perícia, foram recolhidas cápsulas de munição de calibres .38 e 9 milímetros.

A 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do quádruplo homicídio.

