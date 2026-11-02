Três homens são encontrados mortos a tiros em área de mata em Jaboatão

Os corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira (2), em uma área de mata do bairro de Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Instituto de Medicina Legal (IML) (Arquivo DP)

A Polícia Civil de Pernambuco investiga um triplo homicídio registrado no bairro de Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas foram localizadas na manhã desta segunda-feira (2), em uma área de mata, com perfurações provocadas por tiros.

Segundo a corporação, duas das vítimas tinham 38 e 33 anos. O terceiro homem ainda não havia sido identificado até a divulgação das informações oficiais.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga as circunstâncias do triplo homicídio. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos responsáveis.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer o caso.