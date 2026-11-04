Apac alerta para calor intenso e umidade muito baixa no Agreste e Sertão do estado

Segundo a Agência, uma massa de ar quente e seco está atuando na região central de Pernambuco e deve manter as temperaturas elevadas

Sertão pernambucano (Foto: Juliana Delfino)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou um alerta válido até essa quarta-feira (4), sobre o aviso de umidade muito baixa e calor intenso no Agreste e Sertão do estado.

Segundo a Agência, uma massa de ar quente e seco está atuando na região central de Pernambuco e deve manter as temperaturas elevadas pelo menos até está quarta-feira (4), sem descartar a continuidade dessas condições.

Nas regiões do Oeste Agreste, Sertão Pernambucano e São Francisco Pernambucano, as temperaturas podem ultrapassar os 37 °C.

E atenção à umidade do ar: os índices podem variar entre 12% e 20%, níveis que exigem cuidados redobrados com a saúde.

Diante desse cenário, a APAC orienta que a população deve redobrar os cuidados:

• Beba bastante água ao longo do dia.

• Evite atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes.

• Reduza a exposição ao sol.

• Tenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis.

• Siga as recomendações das unidades de saúde e da Defesa Civil do seu município.

Para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul a previsão é de chuva fraca. Já para o resto do estado é sol o dia todo.



