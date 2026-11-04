Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate uma possível ajuda alvirrubra ao Sport e Rafael Câmara na F1

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Sport precisa do Náutico para chegar ao G6 e Rafa Câmara faz sua estreia na Fórmula 1 (Sandy James/DP Foto | Reprodução/Haas)

No episódio desta quarta-feira (4), nossa equipe comenta sobre a necessidade de uma vitória do Náutico contra o CRB para ajudar o Sport na tabela.

Nossa mesa também fala sobre a participação do recifense Rafael Câmara nos GPs de São Paulo e Las Vegas.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.