Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate uma possível ajuda alvirrubra ao Sport e Rafael Câmara na F1
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 04/11/2026 às 08:39
Sport precisa do Náutico para chegar ao G6 e Rafa Câmara faz sua estreia na Fórmula 1 (Sandy James/DP Foto | Reprodução/Haas)
No episódio desta quarta-feira (4), nossa equipe comenta sobre a necessidade de uma vitória do Náutico contra o CRB para ajudar o Sport na tabela.
Nossa mesa também fala sobre a participação do recifense Rafael Câmara nos GPs de São Paulo e Las Vegas.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.