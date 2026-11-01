UPE aplica primeiro dia de provas do SSA 3 para mais de 13 mil estudantes

Estudantes chegam na Escola Politécnica da UPE para o primeiro dia do SSA 3 de 2026 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Mais de 13 mil estudantes participam, na manhã deste domingo (1º), do primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE). O processo seletivo visa preencher 50% das vagas da instituição para o primeiro e segundo semestres de 2027, sendo o restante preenchido por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a universidade, 2.014 estudantes não comparecem aos locais de provas, o que corresponde a 13,10% do total de 15.369 inscritos.

No primeiro dia, os estudantes respondem a 45 questões das áreas de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além de uma redação dissertativa-argumentativa. Na segunda-feira (2), os alunos encaram mais 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para o estudante Gabriel Figueiras, de 18 anos, que pretende cursar Biologia, a chegada à terceira etapa do processo seletivo ajudou a reduzir a apreensão em relação ao conteúdo das provas. “Sempre pensei muito sobre como essa prova ia ser complicada, mas desde o primeiro SSA que eu fiz, fui percebendo que toda essa expectativa tensa que eu tinha não era bem algo necessário”, disse.

A administradora Maria Eduarda, mãe de Gabriel, avalia que a chegada à fase final do vestibular, para além dos três anos dedicados ao SSA, representa o fechamento de um ciclo de toda a vida escolar. “Ele vai colher o esforço de todos esses anos e, para mim, é um orgulho muito grande. Ele está interessado nessa jornada do ensino superior, acho muito importante, independente do curso, independente de tudo, porque abre possibilidades para vários caminhos de vida que ele queira seguir”, afirmou.

Formato do processo seletivo

No SSA da UPE, o estudante é avaliado ao longo de três anos, com uma prova para cada ano do Ensino Médio. Nos dois primeiros anos, é feito um diagnóstico do nível de aprendizado básico do aluno, enquanto o terceiro ano contempla um conteúdo mais geral e aprofundado. Nos dois primeiros anos, as provas contam com 90 questões, distribuídas em dois dias, e no último ano são 95 questões e uma redação dissertativo-argumentativa.

Para Lucas Gabriel, de 17 anos, que deseja cursar Letras, o modelo do SSA diminui a dificuldade para o estudante. “Eu prefiro o seriado porque eu acho que ele abre mais portas para você conseguir entrar. Como tem a soma dos anos que você faz, deixa uma coisa mais fácil, mais leve. Não é tanto como o ENEM, que são dois dias apenas, todo ano você tem que fazer de novo e tentar alcançar pontuação”, avaliou.

A opinião é compartilhada por Maria Luisa Queiroz, de 19 anos, que busca uma vaga no curso de Ciências Biológicas. “São três anos, então pode ter tido um ano que eu não fui muito bem, ou que eu fui maravilhosa e aí vai sendo somado isso e no final vemos no que vai dar. O Enem é só um, dois domingos e um ano que vai definir se você vai entrar ou não. O SSA não, são três anos de preparação, três anos de nota, de pontuação, e a gente vai somando, fazendo as estatísticas e vai vendo se vai conseguir passar ou não, então eu prefiro o SSA”, argumentou.

