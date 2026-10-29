História nas mãos: leitores fazem fila para garantir edição do Diario sobre vitória de Lula

Procura pela edição especial mobilizou milhares de leitores nos últimos três dias, levando o Diario a realizar reimpressões extraordinárias para atender à demanda

Leitores formaram fila para comprar edição histórica do Diario de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma fila de aproximadamente 150 metros se formou, nesta quinta-feira (29), em frente à sede do Diario de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. A movimentação reuniu leitores interessados em adquirir exemplares da última reimpressão da edição histórica do jornal sobre a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, no último domingo (25).

A procura pela edição especial mobilizou milhares de leitores nos últimos três dias, levando o Diario a realizar reimpressões extraordinárias para atender à demanda. A publicação, que registra a virada eleitoral de Lula sobre o adversário, despertou o interesse de pessoas que buscavam não apenas acompanhar a notícia, mas também preservar um registro físico de um momento histórico da política brasileira.

Nesta quinta-feira, último dia da reimpressão, os primeiros interessados chegaram ainda pela manhã, embora a comercialização dos exemplares estivesse prevista apenas para a tarde. Por volta das 13h, a fila de espera para comprar os exemplares chegou a cerca de 150 metros, repleta de pessoas de várias idades e regiões do Grande Recife e até do estado para garantir a edição de número 251 do Diario de Pernambuco em 2026, publicada originalmente na segunda-feira (26).

Entre os leitores que compareceram à sede do Diario estava a dubladora Érica Fogo, de 40 anos, que saiu de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, para garantir exemplares destinados a familiares e amigos.

“Quando cheguei aqui, que entrei, vi o nome Diario de Pernambuco, já fiquei com o coração palpitando de felicidade, de pensar que estou nesse espaço, que já é histórico, faz parte aqui da nossa cultura e identidade”, comentou.

Para Érica, a possibilidade de guardar a edição impressa representa uma experiência que ultrapassa o acesso à informação. Ela destacou o valor histórico de adquirir um exemplar físico do jornal como uma oportunidade de “tocar na notícia e deixar aquilo tomar conta dos seus sentimentos”.

O interesse pela publicação também levou leitores de outras regiões do estado à capital pernambucana. Foi o caso da jornalista Paula Caíque, que veio de Carpina, na Mata Norte, para adquirir exemplares da edição histórica. Paula contou que já planeja preservar os jornais e disponibilizar seu conteúdo em formato digital. “Eu vou digitalizar para as pessoas lerem mais com mais cuidado”, afirmou.

A mobilização em torno da edição evidencia a permanência do valor simbólico do jornal impresso, mesmo em um cenário marcado pela circulação instantânea de informações nas plataformas digitais.

As edições do Diario de Pernambuco seguem em circulação há mais de 200 anos. Para assinar o jornal mais antigo em circulação na América Latina e receber edições da semana impressas e digitais diretamente em casa, basta procurar os canais oficiais da empresa.