Polícia Militar de Pernambuco forma a primeira mulher piloto de helicóptero da corporação

Após um ano de preparação a 2º Tenente PM Aurita conquista um marco histórico na aviação policial pernambucana

2º Tenente Aurita, é a primeira mulher da corporação a se tornar piloto de aeronaves de asas rotativas (Foto: Divulgação/PMPE)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) celebra um momento histórico. A 2º Tenente Aurita, é a primeira mulher da corporação a se tornar piloto de aeronaves de asas rotativas — helicópteros — e a integrar o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social do estado .

A Tentente fez, aproximadamente, um ano de preparação até alcançar a tão aguardada formação, coroada após 85 dias de curso, com atividades teóricas e práticas, totalizando 60 horas/ aula.

"A conquista representa não apenas a realização de um objetivo profissional, mas também um avanço significativo para a presença feminina na aviação de segurança pública, que exige treinamento constante e rigorosa preparação para apoiar operações policiais, ações de salvamento e outras missões aéreas", pontua a corporação.

A PMPE complementa que a conquista da Tenente Aurita passa a fazer parte da história da Polícia Militar de Pernambuco. "Sua conquista simboliza o avanço profissional das mulheres na segurança pública e reafirma que novos horizontes podem ser alcançados com preparo, perseverança e compromisso com a missão de servir à sociedade."



