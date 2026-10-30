Papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato dos EUA

O papa enviou seu voto pelo correio. A votação nos EUA está prevista para o dia 3 de novembro

Papa Leão 14 ( HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP)

O papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, como “todas as vezes em que teve oportunidade”, informou nesta sexta-feira (30) o serviço de imprensa do Vaticano em um comunicado. As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos estão previstas para 3 de novembro.

"O papa Leão XIV exerceu seu direito de voto como cidadão dos Estados Unidos todas as vezes em que teve oportunidade". Ainda de acordo com o texto, o papa "em consonância com essa prática bem estabelecida de participação cívica", enviou sua cédula eleitoral por correio para Chicago.

Um confronto no início deste ano entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Santo Padre ocuparam manchetes em todo o mundo. Leão XIV e Trump tiveram divergências após as críticas do pontífice à dura política de repressão à imigração nos Estados Unidos e à guerra contra o Irã.

Trump qualificou o papa como “fraco” diante do crime e “terrível” em política externa. O papa afirmou que “não tem medo” do presidente dos Estados Unidos.

Robert Francis Prevost, como se chamava antes de ser eleito papa, quase passou duas décadas como missionário e depois como bispo no Peru. Ele tem cidadania americana e peruana. “O Santo Padre também confirmou que, durante os seus anos de residência no Peru, exerceu o seu direito de voto todas as vezes em que preenchia os requisitos para fazê-lo”, indicou o Vaticano.