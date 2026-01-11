Tentativa de feminicídio deixa mulher em estado grave no Recife

Vítima foi ferida com arma branca no bairro de Linha do Tiro

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na manhã deste domingo (11), no bairro de Linha do Tiro, no Recife. A ocorrência aconteceu por volta das 10h, na Rua Uriel de Holanda, nas proximidades da Clínica Central, e envolveu o uso de arma branca.

A vítima, Roseane Modesto Ramos da Silva, de 38 anos, foi socorrida em estado grave para a UPA de Nova Descoberta e aguarda transferência para o Hospital da Restauração.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como tentativa de feminicídio e estupro. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.