Encontro presencial acontece no dia 17 de novembro e contará com oficinas práticas de carreira, estratégias de uso do LinkedIn e uso de IA

Evento acontecerá na Av. Presidente Dutra, 298, no bairro da Imbiribeira (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para capacitação profissional gratuita destinada a pessoas com deficiência. O evento acontecerá no dia 17 de novembro, no auditório da empresa MV, localizada no bairro da Imbiribeira, no Recife.

As vagas são limitadas a 30 participantes e as inscrições são gratuitas por meio do link oficial. A iniciativa busca fortalecer a trajetória profissional, conhecer novos caminhos de carreira, trocar experiências e se conectar a novas oportunidades do mercado de trabalho.



Na programação serão debatidos temas como comunicação, oratória, Lei de Cotas, inclusão e oportunidades no ambiente corporativo, com a participação da Secretaria Executiva de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado.



Esse primeiro momento contará ainda com um relato inspirador de um colaborador PcD da MV, compartilhando sua trajetória profissional, desafios e conquistas de carreira.



Na sequência, o foco será prático e voltado à empregabilidade, com orientações sobre elaboração de currículo e fortalecimento da presença digital no LinkedIn. Essa etapa contará com a participação de Gustavo Silva, Account Director do LinkedIn.



Os participantes também integrarão uma roda de conversa sobre o uso da Inteligência Artificial na busca por vagas, customização de currículos, pesquisa de empresas e preparação para processos seletivos. O evento será concluído com o cadastramento no Banco de Talentos PcD da MV para match com oportunidades futuras, encaminhamentos e pesquisa de avaliação (NPS).



De acordo com a diretora corporativa de Gente e Gestão da MV, Elaine Monteiro, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão produtiva. "Acreditamos que a diversidade vai muito além de cumprir requisitos. O Conexão Incluir nasce com o propósito de compartilhar ferramentas, como o uso da tecnologia e da inteligência artificial na empregabilidade, e ao mesmo tempo nos aproximar de talentos que têm muito a agregar ao mercado".

