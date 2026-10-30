Presidente do Banco Central Europeu renuncia ao cargo

Christine Lagarde justificou a decisão de renunciar ao cargo antes do fim do mandato com o desejo de intervir livremente em público

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde ( John Macdougall/AFP)

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, anunciou o seu afastamento antecipado do BCE, apos meses de especulação sobre o seu futuro à frente da instituição.

Lagarde justificou a decisão de renunciar ao cargo antes do fim do mandato com o desejo de intervir livremente em público e "defender a verdade" sobre questões que ultrapassam a política monetária e entram na seara da política internacional. “Quero ter liberdade de discurso, liberdade de expressão e liberdade para me dedicar a outros assuntos”, explicou.

Estando num cargo de alta responsabilidade no BCE, a presidente está sujeita a regras rigorosas de neutralidade. Mas, Lagarde admitiu que aspira agir sem essa obrigação - numa aparente referência às eleições francesas do próximo ano - e que já não se sentia à vontade para permanecer em silêncio sobre questões políticas e globais, considerando que a sua contribuição pode ser importante: “Sinto que devo dizer essas coisas e não posso fazê-lo na minha posição atual”, disse.

Segundo o Banco Central Europeu, a saída antecipada da atual presidente vem sendo coordenada com tranquilidade na instituição e já foi iniciado o processo para identificar um sucessor. “A instituição é sólida, forte, como uma rocha, e continuará a sê-lo”, afirmou Lagarde.

Chefe do BCE desde 2019, Lagarde permanecerá na função até fevereiro de 2027, mas o contrato previa que o mandato durasse até outubro do próximo ano.