PE no Campus 2026: Governo do Estado lança edital de mil bolsas para o ensino superior

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, as bolsas do PE no Campus são destinadas a estudantes de baixa renda egressos de escolas públicas estaduais; inscrições devem ser feitas entre os dias 11 e 25 de novembro

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 8 de janeiro de 2027, no site da SEE. (Foto: Arquivo/SEE)

O edital do Programa PE no Campus 2026, que disponibilizará mil bolsas para estudantes de baixa renda egressos de escolas públicas estaduais em cursos de ensino superior, foi lançado nesta sexta-feira (30), pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE).

Segundo a SEE, durante dois anos, os estudantes selecionados receberão uma bolsa de auxílio financeiro para permanecerem em universidades localizadas em todo o território nacional. No primeiro ano letivo, os selecionados receberão R$ 1.240. Já nos outros 12 meses, a quantia repassada será de R$ 620, totalizando 24 parcelas do benefício.

Os candidatos interessados devem se inscrever entre os dias 11 e 25 de novembro pelo site da SEE. A divulgação do resultado final também acontecerá no mesmo site de inscrição e está prevista para acontecer no dia 8 de janeiro de 2027.

Para solicitar as bolsas de auxílio financeiro, é necessário que os estudantes tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou a prova do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE) em 2025. Além disso, o edital exige que o candidato seja atendido pelo Bolsa Família ou tenha renda familiar inferior a três salários mínimos.

Outras exigências são que os estudantes precisem ter cursado todo o ensino médio em escola da Rede Estadual de Pernambuco, tendo concluído, no máximo, há cinco anos, além de ter residência fixa a uma distância igual ou superior a 30 km da universidade que foi admitido.

Só poderão concorrer neste edital os estudantes admitidos em curso de graduação presencial disponibilizado por instituição de ensino superior, com ingresso nos anos de 2026 ou 2027.

Distribuição das bolsas

Do total das vagas ofertadas, 900 serão destinadas aos candidatos que optarem por concorrer por meio da nota do Enem. Já as outras 100 serão para aqueles que quiserem concorrer por meio das notas obtidas nas três etapas do SSA/UPE.

Ainda segundo o edital, 25% das vagas são reservadas para grupos em situação de vulnerabilidade social ou com necessidades específicas, incluindo pessoas com deficiência, doenças graves ou raras ou diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; idosos com mais de 60 anos; pessoas vinculadas à atividade rural em regime de economia familiar; e povos ou comunidades indígenas ou quilombolas.