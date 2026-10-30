Dia de Finados: cemitérios municipais no Grande Recife divulgam programações religiosas

Os cemitérios do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes terão celebrações religiosas ao longo do Dia de Finados, marcado para esta segunda (2)

O Diario de Pernambuco reuniu as programações dos cemitérios para que as pessoas que irão visitar entes queridos possam se organizar e participar das celebrações religiosas. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Data marcada por homenagens e visitas a parentes e amigos falecidos, o Dia de Finados, que acontece nesta segunda-feira (2), contará com diversas celebrações religiosas em cemitérios municipais no Grande Recife ao longo do feriado.

As cidades do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes divulgaram os horários de missas e visitas que irão acontecer ao longo do Dia de Finados.

Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, a data para o catolicismo é um momento de rezar pelos falecidos, especialmente pelas almas que estão no purgatório. Por conta disso, muitas pessoas que visitam os túmulos de familiares aproveitam o momento e participam de missas especiais, dedicadas às almas que partiram.

Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu as programações das necrópoles para que as pessoas que irão visitar entes queridos possam se organizar e participar das celebrações religiosas.

Vale destacar ainda que, além das missas nos cemitérios, cada paróquia também realizará celebrações eucarísticas nos bairros.

Recife

Na capital pernambucana, quatro das cinco necrópoles terão celebrações religiosas ao longo do feriado. No Cemitério de Santo Amaro, considerado o maior do estado, estão previstas quatro missas, com a primeira acontecendo às 7h. A celebração será presidida pelo padre João Crisóstomo.

Às 10h, a celebração será conduzida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Ao meio-dia, será a vez do bispo auxiliar Dom Josivaldo Bezerra, enquanto a última missa no cemitério de Santo Amaro acontecerá às 16h, com o padre José Marques.

No Cemitério Parque das Flores, a programação também terá início às 7h, com missa presidida pelo padre Irismar Farias. Às 9h, a celebração será conduzida pelo padre Gilson, vigário episcopal de Jardim São Paulo.

Ainda no local, a missa das 11h será presidida por Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda e Recife. Às 14h, a celebração ficará a cargo do monsenhor Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Encerrando a programação, a missa das 16h será presidida por Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

No Cemitério de Casa Amarela, a programação organizada pela Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal prevê três missas, às 9h, 11h e 15h. Já no Cemitério da Várzea, está prevista uma celebração às 9h, organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, os três cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h, com previsão de grande movimentação de visitantes ao longo do fim de semana e na data do Dia de Finados.

No Parque da Paz, localizado no bairro de Muribeca, a estimativa da Prefeitura de Jaboatão é receber 56 mil pessoas. No local, serão celebradas quatro missas da Igreja Católica, sendo duas pela manhã e duas à tarde, conduzidas pela Paróquia de Nossa Senhora Aparecida.

No Cemitério da Saudade, em Jaboatão Centro, a gestão municipal tem a previsão de 3 mil visitantes. Cinco missas serão realizadas na Igreja de Santo Amaro, em frente ao cemitério. A programação da igreja prevê celebração às 7h, 9h, 11h, 14h e 17h.

Já no Cemitério de Muribeca dos Guararapes, a previsão é que cerca de 300 pessoas visitem os entes queridos ao longo desta segunda (2).

Ainda na nota divulgada pela Prefeitura de Jaboatão, a gestão municipal afirmou que os cemitérios contarão com a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar e de agentes de trânsito estaduais e municipais.

Além disso, a gestão municipal afirmou que o Corpo de Bombeiros estará presente no Parque da Paz e no Cemitério da Saudade, em razão do risco de incêndio. Haverá ainda ordenamento do comércio de flores e velas na frente dos cemitérios.

Paulista

Em Paulista, o Cemitério Campo Santo São José, localizado em Arthur Lundgren I, estará aberto ao público a partir das 6h. A programação contará com uma missa em homenagem aos fiéis falecidos, às 7h, celebrada pelo padre Ivanilson Silva, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada em Paratibe.

No ano passado, o cemitério passou por uma reforma que contemplou a construção de uma rampa de acesso e outras melhorias estruturais. Após a finalização das intervenções, o novo velário, que receberá o nome de Paróquia Nossa Senhora de Fátima, será inaugurado durante a programação religiosa do Dia de Finados.

Olinda

Na Marim dos Caetés, os cemitérios municipais de Guadalupe e Águas Compridas receberão missas a partir das 8h. As celebrações serão momentos de oração e homenagem para as famílias que visitarem os locais durante o feriado.