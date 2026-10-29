SSA 3 reúne mais de 15 mil candidatos na disputa por 1.855 vagas na UPE

Considerada a etapa final do Processo de Ingresso 2027 da UPE, as provas do SSA 3 serão aplicadas neste domingo (1º) e na segunda (2)

As provas serão aplicadas no turno da manhã, em 49 prédios (549 salas) distribuídos em 14 polos em todo o território pernambucano, incluindo Fernando de Noronha. (Foto: Divulgação / UPE)

As provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) serão realizadas neste domingo (1º) e na segunda-feira (2), com a participação de 15.369 estudantes que disputam uma vaga na instituição.

Os exames, que integram a etapa final do Processo de Ingresso 2027 da UPE, serão aplicados no turno da manhã, em 49 prédios, com 549 salas distribuídas por 14 polos de aplicação em Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha.

Ao todo, o SSA 3 oferece 1.855 vagas em cursos presenciais de graduação da UPE, com ingresso previsto para o primeiro e o segundo semestres de 2027. O quantitativo corresponde a 50% das vagas da universidade. A outra metade é preenchida por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Perfil dos candidatos

Do total de candidatos inscritos no SSA 3, que se refere ao triênio 2024/2026, 11.678 concorrem exclusivamente pela ampla concorrência (Sistema Universal de Concorrência). Além disso, 3.691 optaram pelo Sistema de Ações Afirmativas, destinado a estudantes que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

As vagas voltadas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas contam com 1.666 inscritos. A condição declarada por esses candidatos precisará passar por um procedimento de heteroidentificação (pretos e pardos) ou de análise documental (quilombolas e indígenas), conforme edital específico disponível no site do Processo de Ingresso.

Esse procedimento deverá ser feito de sexta (30) até o dia 13 de novembro, por meio do Sistema de Heteroidentificação.

Atendimento especializado

Do total de inscritos, 14.903 estudantes farão as provas em condições regulares e 466 tiveram deferido o Regime Especial de Prova, destinado a estudantes com deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas.

Para esses estudantes, o tempo de prova será ampliado em uma hora. Além disso, a aplicação desses exames acontecerá nas cidades-polo onde a UPE possui unidades de ensino, com equipe multidisciplinar e recursos de acessibilidade.

Vale ressaltar que a UPE adota critérios de avaliação diferenciada da redação para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia e surdez ou deficiência auditiva que tiveram o atendimento especializado deferido, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

Cursos mais concorridos

Segundo os dados de concorrência por curso divulgados pela DPSA em setembro deste ano, os cinco cursos mais disputados no Sistema Universal de Concorrência são: Terapia Ocupacional (Santo Amaro/Recife), Direito (Benfica/Recife), Medicina (Garanhuns e Serra Talhada) e Engenharia da Computação (Benfica/Recife).

Provas

No primeiro dia de provas, neste domingo (1º), os estudantes deverão responder a 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Além disso, os candidatos deverão produzir uma redação do tipo dissertativo-argumentativo, com 20 a 30 linhas e, no mínimo, três parágrafos.

Já no segundo dia do exame, marcado para segunda-feira (2), serão 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Todas as questões objetivas terão cinco alternativas, de A a E.

Orientações da UPE

A UPE alerta que os portões dos 14 polos de aplicação das provas irão fechar às 8h em ponto. Quem chegar depois não poderá fazer a prova e será eliminado. A recomendação é que os estudantes cheguem com, no mínimo, uma hora de antecedência.

Cada candidato deve levar o Cartão Informativo, um documento oficial de identificação com foto, previsto no Manual, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

É importante conferir o local de prova no Cartão Informativo, disponível no sistema de inscrição, já que elas só poderão ser feitas no local indicado. Além disso, celulares e demais aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados durante toda a prova.

Horários importantes nos dias das provas do SSA 3

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início das provas: 8h15

Saída permitida com o caderno de questões: a partir de 11h15

Término das provas: 12h45

Término para estudantes com Regime Especial deferido: 13h45

Distribuição das vagas

Em cada curso, 60% das vagas são destinadas ao Sistema Universal de Concorrência e 40% ao Sistema de Ações Afirmativas, divididas igualmente entre as quatro modalidades.

Vale destacar que o SSA 3/2027 registra uma concorrência geral de 8,3 candidatos inscritos por vaga. A classificação considera o desempenho dos candidatos ao longo das três etapas do Sistema Seriado de Avaliação, conforme os critérios estabelecidos no Manual do Candidato.

O processo seletivo contempla o Sistema Universal de Concorrência e o Sistema de Ações Afirmativas, respeitando os critérios de classificação e as regras previstas no edital.

Próximas etapas

Divulgação do gabarito preliminar: 2/11/2026, após as 14h

Prazo para recurso contra o gabarito: até 23h59 de 4/11/2026

Gabarito definitivo e resultado dos recursos: até 18/11/2026

Divulgação dos aprovados e classificados: até 8/1/2027

Informações completas sobre o processo estão no Manual do SSA 3/2027, disponível no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.