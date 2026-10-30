Seis trechos de praias em Pernambuco estão impróprios para banho, aponta CPRH

Áreas ficam em Recife, Olinda e Paulista; Levantamento realizado nesta quinta-feira (29) é válido até a próxima quinta-feira (5)

Praia do Carmo, Olinda (Maurício Ferry/DP Fotos)

Seis trechos do litoral pernambucano estão impróprios para banho, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) nesta quinta-feira (29). Os pontos estão localizados nos municípios de Recife, Olinda e Paulista. A classificação é válida até o dia 5 de novembro.

A avaliação é realizada semanalmente, por meio de análises da qualidade da água e da presença de enterococos, bactérias utilizadas como indicadores de contaminação fecal. O monitoramento segue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Para que uma praia seja considerada própria, pelo menos 80% das amostras coletadas durante cinco semanas consecutivas devem apresentar até 100 enterococos por 100 mililitros de água. A condição é considerada imprópria quando esse parâmetro não é atendido ou quando a última análise registra mais de 400 enterococos por 100 mililitros.

Confira os trechos impróprios para banho:

Paulista: Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube;

Paulista: Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos, nº 190, no Condomínio Roberto Barbosa;

Olinda: Praia de Bairro Novo, em frente à Avenida Ministro Marcos Freire, nº 2.039, próximo ao quartel da Polícia do Exército;

Olinda: Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios;

Olinda: Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres;

Recife: Praia do Pina, no cruzamento das ruas Comendador Morais e Engenheiro Antônio de Góes, próximo ao Cassino Americano.

O boletim também identificou 21 trechos próprios para banho em municípios do litoral pernambucano. Confira os pontos:

Paulista: Praia do Janga, em frente à Rua Betânia;



Olinda: Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce;

Jaboatão dos Guararapes: Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira-Mar, nº 606, próximo ao Hospital da Aeronáutica;

Jaboatão dos Guararapes: Praia de Candeias, em frente à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 6.476, próximo ao restaurante Candelária;

Jaboatão dos Guararapes: Praia de Candeias, em frente à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 5.422;



Cabo de Santo Agostinho: Praia de Barra de Jangadas, em frente ao nº 10.800, próximo à antiga Marina dos Mares;

Cabo de Santo Agostinho: Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto;

Cabo de Santo Agostinho: Praia de Gaibu, em frente à Avenida Laura Cavalcanti, próximo ao Centro de Turismo;

Cabo de Santo Agostinho: Praia de Suape, no ponto identificado como Suape 6;

Itamaracá: Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros; Praia do Pilar, em frente à Igreja do Pilar; e Praia do Forte, em frente ao Forte Orange;



Igarassu: Praia do Capitão (Mangue Seco), com acesso pela PE-014;



Recife: Praia de Boa Viagem, em frente aos números 2.840 (Posto 8/Padaria Boa Viagem) e 6.958 (Posto 15) da Avenida Boa Viagem;



Ipojuca: Praia de Porto de Galinhas, em frente à Rua Esperança, próximo à Escola Municipal Manoel Luiz Cavalcanti Uchoa;

Ipojuca: Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal;

Tamandaré: Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros;

Tamandaré: em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré e próximo à estátua, na Rua Nilo Gouveia Filho;



São José da Coroa Grande: Praia de São José da Coroa Grande, em frente ao cruzamento das ruas da Matriz e João Francisco Melo.

Orientações

A CPRH recomenda que a população evite entrar no mar nos trechos classificados como impróprios. O órgão também orienta a não tomar banho de mar nas 24 horas seguintes às chuvas, período em que aumenta o risco de contaminação da água.

A recomendação inclui evitar locais próximos a galerias pluviais, valas e rios com lançamento de esgoto, além de áreas com resíduos, óleo e outras substâncias potencialmente nocivas ou com ocorrência de floração de algas.

