Compaz do Cordeiro sedia curso de criatividade, tecnologia e empreendedorismo para jovens

As aulas são oferecidas pelo Instituto MeMaker e são baseadas em ideias do pensador indígena Ailton Krenak

Inscrições serão encerradas na quinta-feira (22) (Maria Roseno)

O Instituto MeMaker está com inscrições abertas, até a próxima quinta-feira (22), para um curso gratuito de criatividade, tecnologia e empreendedorismo voltado para jovens de 16 a 20 anos. A formação oferece 25 vagas e terá as suas aulas ministradas no Compaz Ariano Suassuna, localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

A proposta pedagógica dialoga com as reflexões do escritor e pensador indígena Ailton Krenak, especialmente nas ideias apresentadas no livro "Caminhos para a Cultura do Bem Viver" (e-book). A partir da referência, os jovens serão propostos a pensar sobre futuro, coletividade, território e novas possibilidades para suas trajetórias.

O curso está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) nas áreas de educação de qualidade, trabalho e redução das desigualdades. As atividades são patrocinadas pela Deloitte por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A capacitação tem carga horária de 30 horas, distribuídas em dez encontros de três horas. As aulas, que incluem lanches para os alunos, acontecem de 22 de outubro a 27 de novembro, nas segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h.

Os interessados devem realizar a inscrição através de formulário disponível neste link. Os selecionados serão informados por e-mail ou WhatsApp na sexta-feira (23).