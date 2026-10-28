Projeto de restauração de corais em Tamandaré disputa prêmio internacional de turismo sustentável

O projeto de bioeconomia e restauração ecológica atua na recuperação de ecossistemas recifais por meio do cultivo e do transplante de corais

O projeto de bioeconomia e restauração ecológica atua na recuperação de ecossistemas recifais por meio do cultivo e do transplante de corais (Foto: Filipe Cadena/Divulgação)

Um projeto de recuperação de corais realizado em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, colocou a cidade entre os 10 destinos brasileiros que concorrem a um prêmio internacional de reconhecimento de turismo sustentável, o Green Destinations Top 100 Stories 2026.

O projeto denominado "Cores de volta ao mar: a história de conservação que devolveu vida aos recifes" tem como destaque uma biofábrica de corais, promovendo bioeconomia e restauração ecológica para a recuperação de ecossistemas recifais por meio do cultivo e do transplante de corais.

A proposta é uma entre as soluções para aumentar a sustentabilidade na prática turística elencadas no prêmio.

A cidade é a única pernambucana entre concorrentes do país e uma das três nordestinas da lista. No Rio Grande do Norte (RN), participam as cidades de Tibau do Sul, onde fica a praia de Pipa, e Apodi, que tem um sítio arqueológico com pinturas rupestres.

A indicação de Tamandaré impulsiona Pernambuco na promoção de práticas responsáveis no setor e está vinculada ao Programa Destinos, uma parceria do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE com a Rede Destinos Sustentáveis.

A ação também tem cooperação com o Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE), cuja estrutura científica e suporte técnico-operacional potencializam as pesquisas, o monitoramento ambiental e as práticas de conservação marinha na região.

“Tamandaré avançou no fortalecimento de sua gestão turística, com a reestruturação das legislações dos Conselhos Municipais de Turismo, a capacitação de conselheiros e a implementação de Câmaras Técnicas dedicadas ao Turismo e ao Meio Ambiente. Essas ações levaram ao reconhecimento internacional, pois contribuíram para a preservação ambiental, a melhora do turismo sustentável e o desenvolvimento socioeconômico do território", destacou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

Sobre o Green Destinations Top 100 Stories

O Green Destinations Top 100 Stories Competition é uma iniciativa internacional promovida pela fundação holandesa Green Destinations Foundation que destaca anualmente boas práticas de turismo responsável e sustentável.

O programa incentiva o compartilhamento de experiências, a aprendizagem entre destinos e o reconhecimento de soluções que contribuem para a conservação da natureza, a valorização cultural e o bem-estar das comunidades.

O concurso é realizado anualmente desde 2014 e já deu visibilidade a mais de 660 destinos de diferentes partes do mundo. Além de Pernambuco e Rio Grande do Norte, participam da edição de 2026, Acre, Pará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

