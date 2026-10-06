Associação Caatinga abre inscrições para curso gratuito de Restauração Ecológica da Caatinga

A formação também abordará o funcionamento dos ecossistemas e a conservação da biodiversidade (Foto: Fábio Barong )

A Associação Caatinga promove o Curso Avançado de Restauração Ecológica da Caatinga, uma formação especializada destinada a profissionais envolvidos no planejamento, execução e acompanhamento de iniciativas de recuperação de áreas naturais. A capacitação faz parte do projeto No Clima da Caatinga, realizado pela Associação Caatinga em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

As aulas serão realizadas nos dias 13, 14, 15, 16 e 19 de outubro de 2026, das 8h às 17h, em formato on-line, via Google Meet, totalizando 40 horas/aula. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 6 de outubro de 2026, por meio do link Curso Avançado de Restauração Ecológica da Caatinga.

A programação terá abordagem multidisciplinar e reunirá temas essenciais para o desenvolvimento de estratégias de recuperação adaptadas às características do bioma. Entre os conteúdos, estão técnicas avançadas de restauração ecológica, adaptações morfológicas e funcionais das plantas, biodiversidade vegetal, redes de sementes (da coleta ao armazenamento e à germinação), serviços ecossistêmicos, mudanças climáticas, uso de microrganismos simbióticos, conectividade da paisagem e restauração em áreas prioritárias para a conservação.



A formação também abordará o funcionamento dos ecossistemas e a conservação da biodiversidade, para ampliar a compreensão dos processos ecológicos que orientam intervenções mais eficientes e adequadas às condições da Caatinga.



O público-alvo inclui profissionais técnicos e especialistas que atuam na área de restauração florestal e ecológica, entre eles integrantes de organizações não governamentais, empresas, cooperativas e instituições públicas.



A programação será conduzida por especialistas de diferentes áreas do conhecimento. A iniciativa busca fortalecer a qualificação de profissionais que atuam com recuperação de ecossistemas, aproximando conhecimentos científicos e práticas aplicadas e contribuindo para o desenvolvimento de ações mais integradas diante dos desafios de conservação e restauração do bioma.

Sobre o No Clima da Caatinga

O projeto “No Clima da Caatinga” atua no semiárido brasileiro desde 2011 para mitigar os efeitos do aquecimento global, apoiar a adaptação climática de comunidades rurais e conservar a Caatinga, seus recursos hídricos e a fauna local, como o tatu-bola. O projeto é realizado pela Associação Caatinga em parceria com a Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.



Sobre a Associação Caatinga

A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja missão é conservar a Caatinga, difundir suas riquezas e inspirar as pessoas a cuidar da natureza. Desde 1998, atua na proteção da Caatinga e no fomento ao desenvolvimento local sustentável, incrementando a resiliência de comunidades rurais à semiaridez e aos efeitos do aquecimento global.

