Recife abre vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

As capacitações são em inteligência artificial, design, beleza, artesanato e empreendedorismo, com inscrições presenciais e pela plataforma Conecta Recife

Oficinas serão realizadas nos Centros Arrecifes da Cidadania (Fotos: Douglas Fagner/Arquivo PCR )

Estão abertas as inscrições para cursos e oficinas gratuitos nos Centros Arrecifes da Cidadania das unidades da Imbiribeira (Comunidade do Bem) e de Afogados, da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS).



Todos os meses, as unidades oferecem novas turmas voltadas à qualificação profissional, inclusão digital e geração de renda para jovens, adultos e pessoas idosas. Em agosto, a programação reúne capacitações em tecnologia, beleza, artesanato e empreendedorismo.



Entre os cursos oferecidos estão letramento digital, inteligência artificial, Canva, maquiagem, design de sobrancelhas e produção de laços e tiaras, combinando conhecimentos tecnológicos com formações práticas voltadas à inclusão produtiva.



As atividades acontecem até o dia 28 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, e integram as ações da SAS voltadas ao fortalecimento da autonomia das famílias em situação de vulnerabilidade social.



A proposta é ampliar o acesso à qualificação profissional e às ferramentas digitais, contribuindo para a inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras.

“Os cursos dos Centros Arrecifes da Cidadania acontecem ao longo de todo o ano e foram pensados para garantir que a população do Recife tenha acesso às ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento, seja para o trabalho, o empreendedorismo ou para as atividades do dia a dia. As ações utilizam a tecnologia e a inclusão produtiva como instrumentos de emancipação, inclusão social e geração de oportunidades”, destaca a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves.



As inscrições podem ser realizadas presencialmente nas unidades dos Centros Arrecifes da Cidadania ou pela plataforma Conecta Recife. Mais informações estão disponíveis no Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (@sas.recife) ou pelos canais de atendimento das unidades: Afogados - WhatsApp (81) 99488-6838 e telefone (81) 3355-9805; Imbiribeira - WhatsApp (81) 94886-552. Confira a programação:

UNIDADE AFOGADOS -

Inclusão Digital

17 a 20/08: Desenrola no Digital - Módulo 2 | Manhã (8h30 às 12h)

24 a 28/08: Inteligência Artificial (IA) | Manhã (8h30 às 12h)



Inclusão Produtiva

17 a 20/08: Arte em Laços e Tiaras | Manhã (8h30 às 12h)

24 a 28/08: Design de Sobrancelhas | Manhã (8h30 às 12h)



UNIDADE IMBIRIBEIRA



Inclusão Produtiva

17 a 20/08: Maquiagem do Zero ao Avançado | Manhã (8h30 às 12h)

Maquiagem para Festa Infantil | Manhã (8h30 às 12h)

24 a 28/08: Arte em Laços e Tiaras | Manhã (8h30 às 12h)

Maquiagem do Zero ao Avançado | Tarde (13h30 às 15h)

Inclusão Digital

17 a 20/08: Canva: Do Zero ao Avançado | Manhã (8h30 às 12h)

