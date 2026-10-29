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EDIÇÃO HISTÓRICA

Fila para comprar Diario com reeleição de Lula na capa dobra quarteirão

Extensão da fila alcançou aproximadamente 150 metros

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/10/2026 às 17:39

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Leitores foram fila para comprar edição histórica do Diario de Pernambuco. /Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Leitores foram fila para comprar edição histórica do Diario de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto )

A fila para comprar a reimpressão da edição nº 251 de 2026 do Diario de Pernambuco alcançou, nesta quinta-feira (29), aproximadamente 150 metros, dobrando o quarteirão.  

Os exemplares, que trazem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capa foram vendidos na sede do jornal, localizada na Rua do Veiga, em Santo Amaro, no Centro do Recife.

 

Veja também:

diario , Edição impressa , Jornal , Lula , Reeleição
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