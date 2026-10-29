Fila para comprar Diario com reeleição de Lula na capa dobra quarteirão

Leitores foram fila para comprar edição histórica do Diario de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto )

A fila para comprar a reimpressão da edição nº 251 de 2026 do Diario de Pernambuco alcançou, nesta quinta-feira (29), aproximadamente 150 metros, dobrando o quarteirão.

Os exemplares, que trazem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capa foram vendidos na sede do jornal, localizada na Rua do Veiga, em Santo Amaro, no Centro do Recife.