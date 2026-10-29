Diario faz última reimpressão do exemplar com a reeleição de Lula nesta quinta (29); veja horário

Leitores que desejarem adquirir o exemplar e residirem fora do Recife e da Região Metropolitana podem entrar em contato pelo canal oficial do WhatsApp no número (81) 99217-0191

Os exemplares estarão à venda a partir das 14h desta quinta-feira (29), na sede do Diario de Pernambuco. (Rafael Vieira/DP)

O Diario de Pernambuco disponibilizou a última reimpressão da edição impressa nº 251 de 2026, que traz na capa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os exemplares estarão à venda a partir das 14h desta quinta-feira (29), na sede do Diario de Pernambuco, localizada na Rua do Veiga, nº 600, bairro de Santo Amaro, centro do Recife.

Venda on-line

Leitores que desejarem adquirir o exemplar e residirem fora do Recife e da Região Metropolitana podem entrar em contato pelo canal oficial do WhatsApp no número (81) 99217-0191. Em razão da alta demanda, o tempo de resposta pode variar, mas todas as mensagens recebidas serão atendidas.

Valor e limite por comprador

A reimpressão da edição histórica nº 251 é vendida pelo valor de R$ 10. Não há limite de quantidade por comprador.

Diario alcança mais de 633 milhões de visualizações no período eleitoral

Entre 16 de agosto e 25 de outubro, o Diario de Pernambuco acompanhou cada passo das Eleições 2026 no Instagram, Facebook e YouTube. O trabalho resultou em um crescimento de audiência superior a 45% em relação ao período anterior.