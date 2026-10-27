Edição histórica do Diario com reeleição de Lula na capa tem fila de espera para compra

Leitores afirmam adquirir edição histórica da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para mostrar aos filhos e netos (Sandy James/DP Foto)

O dia 26 de outubro tinha tudo para ser mais uma segunda-feira comum, não fosse pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a caminho do seu quarto mandato. Com o resultado das urnas na noite anterior, a equipe do Diario de Pernambuco planejava como produzir a capa do jornal para registrar aquele momento histórico, com a virada dos votos para o chefe do Executivo nas Eleições Gerais de 2026.

A edição impressa histórica rodou o país, atraindo o interesse de leitores de diversos estados para além de Pernambuco e do Nordeste. Centenas de pessoas comentaram, nas redes sociais e nos canais de atendimento do jornal, pedindo para adquirir a edição. O número de pedidos foi tanto que, nesta terça-feira (27), o Diario promoveu uma venda especial do exemplar na sede do veículo e pelo canal do WhatsApp. Contudo, o estoque disponibilizado se esgotou em menos de duas horas.

Diversos leitores compareceram à sede do jornal para adquirir o impresso e guardá-lo como item de acervo e registro histórico. Foi o caso do corretor de imóveis Thiago Cajueiro, de 36 anos: "É um momento histórico. Trata-se de um presidente que já erradicou a fome no país. Então, isso é um marco nacional. A gente realmente tem que deixar registrado, ter em mãos para mostrar para os nossos filhos e netos", comentou Thiago, que não costuma comprar jornais impressos na rotina diária. "Eu lia o impresso geralmente quando era criança e adolescente, mas hoje acompanho mais o formato digital".

Arthur Alves, de 18 anos, é outro leitor que ressalta a relevância do jornal físico. O jovem afirmou que o momento é marcante por se tratar da primeira vez em que um candidato conseguiu uma virada no segundo turno das eleições presidenciais: "Eu não costumo comprar, mas fiz questão de vir porque o registro físico é muito importante. Acho que materializa muito bem todo esse movimento que ocorreu".

A estudante de Publicidade e Propaganda Maria Eduarda, de 22 anos, avalia que a venda excepcional promovida pelo Diario é uma oportunidade de valorizar a imprensa local em um momento decisivo: "Viemos de uma mobilização histórica em que a comunicação desempenhou um papel central. Acho muito importante fortalecermos esses veículos que foram fundamentais além da mobilização popular. Conseguimos ver o poder da imprensa. É possível, por meio da comunicação, seja por jornais digitais ou físicos, dar voz ao poder popular", declarou.

Capa da edição nº 251 do Diario de Pernambuco, em 26 de outubro de 2026, um dia após a reeleição de Lula (PT) ao quarto mandato com presidente da República (crédito: DP Diagramação)

Edição histórica do Diario foi produzida a muitas mãos

A editora da edição impressa do Diario, Pupi Rosenthal, comenta que o objetivo era criar uma primeira página marcante, independentemente do resultado nas urnas: "A ideia era ter uma capa que representasse a dimensão do momento, fosse quem fosse o vencedor. Queríamos trazer esse impacto para o leitor".

"No domingo, já tinha em mente uma capa mais limpa, com uma foto de grande impacto estampada e sem acúmulo de informações. Passei a orientação para a nossa editora de fotografia e ela começou a selecionar as imagens. Tínhamos pensado muito na foto de Lula com a Constituição, pois avalio que virou uma marca da campanha dele no segundo turno", explica Pupi. Segundo ela, a premissa era clara: "Tinha que ser uma foto plasticamente bonita e que transmitisse a mensagem com clareza para o leitor".

A escolha final do registro ocorreu em conjunto com outros integrantes da liderança da redação, como a editora de fotojornalismo Sandy James, a editora-chefe da redação Lorena Ferrário e o diretor-executivo de jornalismo Roberto Gazzi. Juntos, discutindo cada detalhe, escolhendo cada palavra da manchete e avaliando foto por foto, o resultado final foi sendo construído.

Sandy James explica que, em parceria com a equipe, buscou construir uma capa com tom de liberdade. "Tive inspiração em outras capas. Queria mostrar o azul, que dá uma ideia de liberdade. Quis também retratar o respeito à Constituição e à Democracia", afirma a editora de fotojornalismo.

O diretor-executivo do Diario, Roberto Gazzi, destaca que a capa foi fruto de um trabalho coletivo: "Envolveu editores e coordenadores do impresso, da fotografia e da diagramação. Minha ideia era fazer uma capa informativa, mas com apelo gráfico, que primasse pela beleza", comenta, ao observar que o azul na fotografia selecionada harmonizava com o tom da marca do Diario. "Fiz milhares de capas nos jornais pelos quais passei. Esta foi uma das que mais me orgulhou."

A editora-chefe da redação do Diario, Lorena Ferrário, ressalta também que o trabalho de criação da capa dialogava com uma longa cobertura de toda a equipe de editores, repórteres, fotógrafos e diagramadores. “Esse trabalho representa o desfecho de uma cobertura eleitoral incrível, que se consolidou em uma capa que simboliza o empenho e o compromisso de toda a equipe da redação do Diario, entregando aos nossos leitores um jornalismo de qualidade”, finaliza.