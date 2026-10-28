Lote extra da edição histórica do Diario esgota em poucas horas nesta quarta (28)

As vendas na sede do veículo começaram às 7h30 e todos os exemplares disponibilizados foram vendidos por volta das 10h

As vendas na sede do veículo começaram às 7h30 e todos os exemplares esgotaram por volta das 10h. (Rafael Vieira/DP Foto)

O lote extra da edição impressa do Diario de Pernambuco do dia 26 de outubro, que traz na capa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esgotou na manhã desta quarta-feira (28) em poucas horas. As vendas na sede do veículo começaram às 7h30 e todos os exemplares disponibilizados esgotaram por volta das 10h.

A professora da rede estadual de ensino Carolina Nascimento foi uma das centenas de pessoas que garantiram exemplares para acervo pessoal e para trabalhar o gênero jornalístico em sala de aula.

"Tenho total consciência de que estou vivendo um momento histórico. Vim ao jornal em circulação mais antigo das Américas para comprar dez exemplares de uma edição absolutamente histórica. Tenho vários motivos para isso: sinto que estou tocando a história e, como sou professora de Língua Portuguesa, acho muito simbólico trabalhar o gênero jornalístico com a versão impressa em plena era digital", declarou Carolina.

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A funcionária pública Mônica Passos contou que adquiriu exemplares para familiares que não puderam comparecer à redação. "Estou levando dez exemplares para distribuir para o pessoal lá de casa, onde todo mundo é democrático", relatou.

Apesar de ter acesso ao conteúdo em formato digital, Mônica ressaltou a preferência pelo jornal impresso para preservar o registro para as futuras gerações da família: "Eu sigo o Diario de Pernambuco no Instagram e, quando soube dessa nova impressão, fiquei muito feliz. Gosto da tecnologia, mas tenho receio de que os dados digitais possam sumir. O papel não. Isso aqui vai ficar para sempre comigo e para os meus netos, guardadinho".

Reservas prévias

Os leitores que realizaram reserva prévia até as 13h da terça-feira (27) ainda podem fazer a retirada dos exemplares na sede do Diario, localizada na Rua do Veiga, nº 600, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.