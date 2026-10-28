BR-232 e PE-060 terão lombadas eletrônicas desligadas durante feriadão de Finados

Segundo o DER-PE, as lombadas eletrônicas ficarão desligados das 12h da sexta-feira (30) até as 5h da terça-feira (3)

Na BR-232, o desligamento das lombadas eletrônicas ocorrerá nos dois sentidos (Foto: Divulgação / DER-PE)

As lombadas eletrônicas e os painéis informativos da BR-232, no trecho entre Recife e Caruaru, e da PE-060 serão desligados temporariamente durante o feriadão de Finados. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28) pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

Segundo o DER-PE, o desligamento terá início às 12h da sexta-feira (30) e seguirá até as 5h da terça-feira (3), quando os equipamentos voltarão a funcionar. Na BR-232, a medida ocorrerá nos dois sentidos

“O objetivo do desligamento é garantir uma maior fluidez e diminuir o congestionamento diante do grande aumento de veículos neste momentos das viagens, em que os veículos estão se deslocando para os pontos de descanso do feriadão”, explicou o diretor de Trânsito e Faixa de Domínio do DER-PE, Laudevino Vilela.

Apesar disso, o DER-PE reforça que, mesmo com os equipamentos desligados, os condutores devem respeitar os limites de velocidade e a sinalização das rodovias, além de manter atenção redobrada durante as viagens.

“O Departamento de Estradas de Rodagens tem a missão de garantir a segurança a toda a população e aos usuários das rodovias. Por conta disso, as unidades de fiscalização e educação de trânsito do DER, juntamente com os conveniados, estarão apostos em pontos estratégicos para garantir a fluidez do trânsito e a segurança viária. Assim, todos os usuários das rodovias poderão viajar e aproveitar o feriadão”, ressaltou o coordenador de Trânsito do DER-PE, Luiz Carlos.

