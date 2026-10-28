Localidades de quatro cidades na Mata Norte de Pernambuco estão sem energia devido a queda de postes

As causas do que provocou a queda dos postes, que aconteceu no final da noite desta terça (27), seguem sendo analisadas pela Neoenergia

O trabalho de restabelecimento de energia se concentra na substituição de dois postes e na reposição de linhas de alta tensão avariadas. (Foto: Divulgação / Neoenergia)

Algumas localidades de quatro cidades da Mata Norte de Pernambuco amanheceram sem energia elétrica nesta quarta-feira (28), devido à queda de postes na região. Segundo a Neoenergia, o problema atinge os municípios de Carpina, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Buenos Aires.

Ainda de acordo com a Neoenergia, as causas do que provocou a queda das estruturas, que aconteceu na noite desta terça (27), seguem em análise.

Em nota divulgada às 8h desta quarta (28), a Neoenergia informou que mais de 40% dos clientes impactados nas quatro cidades tiveram o fornecimento restabelecido por meio de manobras de remanejamento de cargas.

A Neoenergia informou ainda que o número de clientes que tiveram a energia restabelecida foi aumentando no decorrer desta quarta (28), apesar de não divulgar um novo percentual.

O trabalho de restabelecimento de energia se concentra na substituição de dois postes e na reposição de linhas de alta tensão avariadas. A previsão é que o serviço seja concluído até o final da manhã desta quarta (28).

