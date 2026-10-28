Sobe para 64 o número de mortos na colisão entre dois trens de alta velocidade na Espanha
Ao menos 80 pessoas ficaram feridas no acidente. Colisão, segundo o governo espanhol, foi provocada por uma falha no sistema de controle de tráfego da ferrovia
Publicado: 28/10/2026 às 12:22
Colisão entre os dois trens de alta velocidade aconteceu por volta das 5h (horário local) em Toledo, Espanha (JAVIER SORIANO / AFP)
Ao menos 64 pessoas morreram e 80 ficaram feridas no acidente envolvendo dois trens de alta velocidade entre as cidades de Mora e Orgaz, em Toledo, na Espanha. A colisão aconteceu às 5h do horário local (9h no horário de Brasília) desta quarta-feira (28) e, segundo o governo espanhol, foi causada por uma falha no sistema de controle de tráfego.
Em um dos trens, da empresa Renfe, havia 397 pessoas entre passageiros e tripulantes, enquanto que no segundo, da empresa Iryo, havia 147 pessoas, de acordo com os bombeiros e com a porta-voz do governo de Castilla La-Mancha, Ester Padilla.
De acordo com Padilla, o trem operado pela Iryo estava parado próximo à estação de Toledo por ordem da Adif, empresa gestora da infraestrutura ferroviária, devido a uma falha de sinalização, quando foi atingido em alta velocidade pelo trem da Renfe.
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