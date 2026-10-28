Sobe para 64 o número de mortos na colisão entre dois trens de alta velocidade na Espanha

Ao menos 80 pessoas ficaram feridas no acidente. Colisão, segundo o governo espanhol, foi provocada por uma falha no sistema de controle de tráfego da ferrovia

Colisão entre os dois trens de alta velocidade aconteceu por volta das 5h (horário local) em Toledo, Espanha (JAVIER SORIANO / AFP)

Ao menos 64 pessoas morreram e 80 ficaram feridas no acidente envolvendo dois trens de alta velocidade entre as cidades de Mora e Orgaz, em Toledo, na Espanha. A colisão aconteceu às 5h do horário local (9h no horário de Brasília) desta quarta-feira (28) e, segundo o governo espanhol, foi causada por uma falha no sistema de controle de tráfego.

Em um dos trens, da empresa Renfe, havia 397 pessoas entre passageiros e tripulantes, enquanto que no segundo, da empresa Iryo, havia 147 pessoas, de acordo com os bombeiros e com a porta-voz do governo de Castilla La-Mancha, Ester Padilla.

De acordo com Padilla, o trem operado pela Iryo estava parado próximo à estação de Toledo por ordem da Adif, empresa gestora da infraestrutura ferroviária, devido a uma falha de sinalização, quando foi atingido em alta velocidade pelo trem da Renfe.