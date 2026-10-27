Dia de Finados: cemitérios do Recife se preparam para receber visitas

Prefeitura do Recife vem intensificando o processo de limpeza e pinturas nos cemitérios da capital pernambucana; algumas pessoas já anteciparam as visitas em túmulos de familiares

Cemitério de Santo Amaro recebe manutenção para o Dia de Finados (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A aproximação do Dia de Finados, marcado para a próxima segunda-feira (2), vem intensificando a movimentação nos cemitérios do Recife ao longo desta semana, seja para fazer alguns reparos em túmulos e jazigos ou para antecipar visitas a parentes falecidos. Consequentemente, a gestão municipal também vem reforçando o processo de pintura e limpeza nesses recintos.

Um dos principais locais de visitas no Dia de Finados é o Cemitério de Santo Amaro, localizado na área central do Recife, considerado o maior campo-santo do estado, com 14,5 hectares.

Ao todo, o cemitério conta com mais de 20 mil sepulturas entre covas rasas, túmulos de famílias e catacumbas das irmandades (pertencentes à igreja) e municipais (rotativas), além de cerca de 9 mil ossuários perpétuos.

Por conta do tamanho, já que a média de sepultamentos gira em torno de 30 por dia, a gestão do Cemitério de Santo Amaro informou que as atividades visando o Dia de Finados foram iniciadas em setembro deste ano, se intensificando com a proximidade da data.

Entre as atividades realizadas pela gestão municipal estão a recuperação de pavimentos e calçadas; limpeza de palmeiras; pintura de meio-fios, túmulos, velórios e fachadas. Além disso, as atividades de varrição e capinação na localidade também estão sendo intensificadas nos últimos dias.

Além da Prefeitura do Recife, familiares também estão promovendo recuperações de túmulos particulares na localidade. Em alguns casos, como o da aposentada Beatriz Fink, de 70 anos, os familiares já estão antecipando a visita dos entes falecidos.

“Apesar de morar no Recife, estou antecipando a vinda, pois irei viajar para uma casa minha em Itamaracá. Geralmente, eu venho um dia antes do Dia de Finados, mas dessa vez decidi vir hoje. Todos os anos eu venho, pois estar aqui é um cumprimento do meu dever”, explicou a Beatriz Fink, moradora do bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Segundo a aposentada, essas visitas se tornaram uma tradição familiar que foi repassada por todos os parentes que estão enterrados no jazigo da família Severino Pinheiro.

“Essa é uma tradição familiar que foi sendo repassada com o tempo. É uma forma de respeito e de reconectar com os familiares. É uma forma de homenageá-los. Minha mãe não deixava de vir visitar o túmulo dos meus avós e eu mantenho viva essa tradição”, ressaltou Beatriz Fink.

Apesar disso, a expectativa da gestão do cemitério de Santo Amaro é que haja uma diminuição no número de pessoas visitando o local, seja por conta do “feriadão” no fim de semana ou pela redução da tradição de visitas dos familiares.

A estimativa é que 8 mil pessoas passem pelo cemitério durante o fim de semana e o Dia de Finados. Em toda capital pernambucana, a expectativa é que 20 mil pessoas visitem os túmulos dos entes até o dia 2 de novembro.