Exército afirma que investigações continuarão após recuperação de fuzil e 20 munições desaparecidos de quartel

Armamento foi encontrado no Pina, na Zona Sul, dentro de uma mochila; detalhes da apreensão serão repassados nesta quarta-feira (28), por representantes da PCPE, PMPE e Exército Brasileiro

O material foi encontrado durante uma operação conjunta das forças de segurança e encaminhado à 7ª Delegacia de Homicídios, em Paulista (Foto: Reprodução/Redes Social)

O Comando Militar do Nordeste, afirmou através de nota enviada à imprensa que as investigações continuarão por meio de Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecer os fatos e identificar possíveis envolvidos na tentativa de apropriação do fuzil e as 20 munições que desapareceram do 7º Depósito de Suprimento do Exército, no Cabanga, no Recife.

O material foi recuperado na noite da terça-feira (27), no bairro do Pina, na Zona Sul da capital, dentro de uma mochila. O fuzil M964 FAL, de calibre 7,62 mm, estava com a numeração raspada. O material foi encontrado durante uma operação integrada das forças de segurança.

O caso ocorreu em 17 de outubro, quando o soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento deixou o quartel durante o serviço de sentinela levando o armamento. Ele se entregou às autoridades no dia 21 e permanece preso.

Ainda no começo da tarde desta quarta-feira (28), representantes da Polícia Civil de Pernambuco, da Polícia Militar e do Exército Brasileiro realizarão uma coletiva de impressa para falar sobre a recuperação do armamento e das munições, subtraídos no último dia 17 de outubro.

