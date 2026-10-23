Investigação apura repasse de fuzil retirado de quartel no Recife para o tráfico de drogas

Soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento saiu com fuzil do quartel onde servia, na área central do Recife, no sábado (17). Ele está preso desde quarta-feira e o armamento segue desaparecido

Soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O fuzil que sumiu com o soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento no sábado (17) teria sido repassado ao tráfico de drogas, segundo a investigação. A informação foi confirmada pelo Diario de Pernambuco, com fontes oficiais do processo.

O armamento é um fuzil de modelo M964 FAL calibre 7,62 mm e teria sido repassado ao narcotráfico, num movimento intermediado por indivíduo nominado como "Xande", conforme os autos. Também estão desaparecidas 20 munições.

Os equipamentos foram retirados do 7º Depósito de Suprimento, no Cabanga, na área central do Recife, durante uma troca de turno de Pedro Gabriel, que servia na guarnição. Os materiais seguem com paradeiro desconhecido.

Ao decretar a prisão do soldado pelas condutas de ausentar-se indevidamente do posto de sentinela e subtrair armamento, a Justiça Militar também autorizou a quebra de sigilo telemático e de históricos de chamadas e conexões associadas ao e-mail do soldado, além de busca e apreensão no endereço ligado a ele na cidade de Paulista, no Grande Recife.

Sumiço

Pedro Gabriel ficou desaparecido por quatro dias, até se apresentar à polícia na madrugada da quarta-feira (21), em Paulista. O militar, que está preso desde então no 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), no Curado, na Zona Oeste do Recife, diz não se lembrar de nada, segundo o advogado da família dele, Jario Santos.

A namorada de Pedro Gabriel, Yasmim Victória de Amorim Lago, de 18 anos, suspeita de ajudar o soldado a sumir com o armamento, também está sob custódia. A jovem está grávida de 2 meses de Pedro Gabriel e está em prisão domiciliar desde a quinta-feira (22).

Presa na segunda (19), ela foi inicialmente encaminhada à Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, também na Zona Oeste do Recife.

Ao mandá-la para prisão domiciliar, a juíza federal substituta da Justiça Militar, Sheyla Costa Bastos Dias, afirmou que a permanência de Yasmim Victória na Bom Pastor representa riscos para a gravidez. Em audiência de custódia, a jovem afirmou que teve dores e sangramento.

A juíza também entendeu que o perigo imediato de Yasmim continuar favorecendo o soldado já não existe mais, por conta da prisão dele.

Yasmim terá que seguir algumas medidas cautelares determinadas pela magistrada, como proibição de manter contato direto ou indireto, por qualquer meio, com Pedro Gabriel, com o indivíduo “Xande”, ou com quaisquer testemunhas e investigados do inquérito policial militar.

Ela também deve permanecer nos endereços declarados, só podendo se ausentar em casos de emergência médica ou consultas obstétricas devidamente comprovadas por atestado em até 24 horas, além de estar proibida de alterar o endereço residencial sem autorização judicial prévia.