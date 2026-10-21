Namorada de soldado que sumiu por quatro dias com fuzil no Recife é presa suspeita de ajudá-lo

Jovem de 18 anos é namorada de Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento e está grávida de 2 meses, segundo o advogado da família

Pedro Gabriel e Yasmim Victória (Foto: Reprodução)

A namorada do soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que desapareceu por quatro dias após deixar um quartel no Recife levando um fuzil e 20 munições, teve a prisão preventiva decretada por suspeita de envolvimento no caso. Yasmim Victória de Amorim Lago, de 18 anos, foi detida na noite de segunda-feira (19), em Paulista, no Grande Recife. A informação foi confirmada pelo advogado da família do militar, Jario Santos.

Grávida de dois meses do soldado, de 20 anos, Yasmim foi presa na casa onde mora, no bairro de Maranguape I, conforme consta no processo, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso. Na terça-feira (20), ela passou por audiência de custódia, quando a Justiça determinou sua prisão preventiva e o encaminhamento à Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, na Zona Oeste do Recife.

Na ocasião, a defesa técnica relatou que a gravidez de Yasmim apresentou episódios de sangramento e dores. O juiz registrou a necessidade de acompanhamento médico e determinou o encaminhamento da presa para a enfermaria da prisão.

Desaparecimento

O soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento estava desaparecido desde sábado (17), quando saiu com um fuzil e 20 munições do quartel onde servia, no Cabanga, área central do Recife.

Ele foi preso na madrugada desta quarta-feira (21), após se entregar à Polícia em Paulista, no Grande Recife. O armamento, no entanto, segue sem ser localizado.

Ele teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia, e seguirá detido na 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), conhecido como Batalhão João Fernandes Vieira, na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.