Soldado preso suspeito de fugir com fuzil presta depoimento nesta sexta (23)

Informação foi confirmada pelo advogado da família do soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, do Exército Brasileiro

Soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que sumiu por quatro dias após sair com um fuzil e 20 munições do quartel onde servia no Recife, prestará depoimento nesta sexta-feira (22) à própria guarnição. A informação foi confirmada pelo advogado da família do militar do Exército, Jario Santos.

A escuta faz parte do desdobramento do inquérito policial militar e será fundamental para obtenções de informações relevantes para entendimento do caso, como a localização do armamento, que segue desconhecida, ainda conforme o representante.

Ele se entregou voluntariamente à polícia e está detido desde então no 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), conhecido como Batalhão João Fernandes Vieira, no Curado, na Zona Oeste do Recife, na BR-232. Ele segue preso por determinação judicial em audiência de custódia.

Ao Diario de Pernambuco, o advogado afirmou que não falou mais com Pedro Gabriel, pois “o cenário não era o ideal para declarações” devido à situação emocional do soldado. Ainda segundo ele, o militar foi visitado pela família.

“Acredito que amanhã ele vai estar mais calmo e, possivelmente, a gente vai ter mais informações do que realmente aconteceu. Mas até agora nada há de novo”, disse.

Relembre

O soldado Pedro Gabriel, de 20 anos, estava desaparecido desde o último sábado (17), quando deixou o 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, área central do Recife, levando um fuzil e 20 munições.

A prisão preventiva do soldado, investigado por furto qualificado, foi decretada pela Justiça Militar da União no último domingo (18). Ele foi preso após se apresentar à polícia nesta quarta (21).

Segundo o advogado da família, Pedro Gabriel alega não se lembrar de como deixou o quartel na noite de sábado, quando estava em serviço.

Na segunda-feira (19), a namorada dele foi presa por suspeita de envolvimento no caso. Yasmim Victória de Amorim Lago, de 18 anos, foi detida em Paulista, no Grande Recife. Além disso, ela está grávida de Pedro.

